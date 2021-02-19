去年武漢肺炎疫情爆發開始，香港政府為了控制疫情，多次禁餐廳晚市堂食，不過因近日確診數字回落，政府放寬食肆防疫禁令。恢復晚市堂食，有人選擇約朋友外出飯聚，但亦有人依然選擇叫外賣或自己煮，而人妻朱千雪（Tracy）就選擇後者，留喺屋企煮飯仔，不過睇住食譜煮的她，煮兩餸都宣告失敗收場，搞到要上網求教！

Tracy今日在IG限時動態中，指自己今天在家中煮蒸水蛋同豉汁排骨這兩款餸時同告失敗。雖然呢兩味小菜對一段家庭主婦來說可謂是非常簡單，但卻考起Tracy這位執業大律師，事關她先透露自己在醃排骨時，雖然知道食譜上寫着落一茶匙醃料，但她卻「唔覺意」落了一湯匙，齋聽都覺碟排骨非常「重口味」。

Tracy醃排骨失敗有原因，但最離奇的是她連蒸水蛋都失敗，她貼出一張蒸水蛋相後留言表示雖然蒸了45分鐘，但水蛋「中間全部都係水」，而從她貼出的相片，的確見到蒸水蛋有燶邊情況，但中間的蛋液卻依然呈現「流心」效果，認真匪夷所思。

兩個餸都失敗，唔知Tracy同老公今晚嗰餐最後點解決呢？

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