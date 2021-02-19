大熱劇《今際之國的有栖》的24歲女星三吉彩花，日前被發現約地產經紀睇樓，之後再到男友竹內涼真寓所過夜，看來兩人發展順利，更正式展開同居關係。

三吉彩花曾為周杰倫與阿信歌曲《說好不哭》拍MV，由於天生麗質，令她立即在亞洲各地人氣急升。三吉彩花被爆撻着竹內涼真，不過男方卻因三吉而狠飛當時女友吉谷彩子，而竹內涼真演出擔正的喪屍劇集《與你在世界終結日》又被指睇中女拍檔中條彩未，令他與女友三吉彩花傳出因此事而炒大鑊。

今日出版的爆料雜誌《Friday》報道，三吉彩花放假也會留在男友的高級寓所，拍拖至今過住半同居生活，為了方便見面，她日前漏夜搬家，被發現找來搬運工人，從她原本住處把洗衣機、雪櫃及大量物件等搬上運輸車，現場有一名相信是三吉親人的男性陪同，當所有物件及電器被運走後，三吉彩花約晚上11時便上的士離去，估計她已進駐到竹內涼真的單位享受二人世界。

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