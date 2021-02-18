為迎合日新月異的時尚圈，差不多每月都有最新的聯名合作登場。以未來主義美學、標誌性「新月」圖案為主打的設計師品牌Marine Serre，最近與網購平台Mytheresa合作推出Capsule Collection，系列中28件單品包括運動服飾和upcycled服飾，例如由回收床單和皮革製成的白色和藍色服飾，以及新月圖案的leggings和貼身上衣等。

Marine Serre早前也與韓國眼鏡品牌Gentle Monster合作，於2021年春季推出兩款太陽眼鏡Visionizer I及Visionizer II，設計充滿2000年代的科幻風格。前者造型前衞，看似極限戶外運動的太陽眼鏡，採用圓滑的環繞式鏡架，並刻有新月logo；後者貼面的弧形設計，甚有護目鏡的影子，備有紅、藍及鏡面銀色，鏡臂飾有銀色新月logo，將單車眼鏡的外形結合時尚。

意大利品牌Paul & Shark找來日本戶外品牌White Mountaineering合作，將於今年秋季推出Capsule Collection。這個系列將高性能的材料與Urban Outdoor風格融為一體，一系列修身剪裁的戶外服飾包括風衣和T恤等，全部都以結合兩個品牌的徽章點綴。

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