今日港台被清算，就連廣播處長梁家榮都冇得留低。不過港台節目向來有不少忠實擁躉，好像最長壽新聞節目《鏗鏘集》就超過40年，近年更製作節目《鏗鏘說》，以人物訪談形式，主持和嘉賓重溫歷年的《鏗鏘集》，再分享人生點滴和意見，而第三季的《鏗鏘說》將於今晚8點播出。

日前《鏗鏘集》的社交平台，上載一段新一季《鏗鏘說》節目主持面試片段，有份面試的是資深藝人蘇玉華、著名DJ黃志淙，以及社福界碧樺依。《蘋果》今日向蘇玉華查詢，她承認將接棒做主持，並將與另外兩位拍檔輪流擔任《鏗鏘說》主持工作。

而面試片段中，上一季主持羅永聰笑言自己是「義氣仔女」，他慨嘆義氣不是個個都有，事關新一季的《鏗鏘說》之前幾位主持都不再做，就連拍檔最耐的石永泰也裸辭，故要在網上面試新主持。

首位面試的是黃志淙，當羅永聰指這是港台，不是商台，黃志淙表示︰「呢個年代去邊個台都冇所謂。」而第二位面試是蘇玉華，羅永聰表示喜歡看對方演戲，阿蘇反問他︰「多謝你睇我做戲，不過你唔鍾意睇我做主持咩？」羅永聰問她會不會訪問她的老公潘燦良，阿蘇笑謂︰「我日日盤問佢啦！」最後一個是碧華依，羅永聰笑謂︰「利君雅？」碧樺依叫羅永聰不要打擾利君雅，讓她好好休息下。

之後提到《鏗鏘說》不能說的秘密時，黃志淙表示︰「不能說同不說唔係我哋去界定。」而蘇玉華則說︰「《鏗鏘說》唔係鏗鏘不能說，如果不能說就咪鬼上嚟啦！」最後羅永聰表示就決定由這三位做新一季主持，但他最後還拋下一句︰「問下處長，係咪要宣誓。」可是片段出街後兩日，連廣播處長都換人了。

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