韓國人氣話題劇《Penthouse》的第二季在萬眾期待下昨晚終於開播，一眾演員已於昨日拉隊舉行線上發佈會谷劇，而第二季首集開播收視亦十分理想，上下部分別為16.7%及19.1%，比起第一季首集上中下部的6.7%、9.2%及9.1%多出10%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季和第二季。

開場預告有人死

《Penthouse 》第二季講述的故事是發生在第一季的兩年後，一開場即預告有人死亡，之後劇情則回到4個月前，金素妍去到紐約表演，並遇到前夫尹鐘焄，醉酒後的金素妍與尹鐘焄舊情復熾發生關係，遠在韓國的嚴基俊得知後即派人對付尹鐘焄，並將他掟落海。

金賢秀生活坎坷

金素妍和嚴基俊訂婚在即，此時金素妍不時收到死亡威脅，她懷疑是涉嫌殺死李智雅的Eugene所為。而Eugene的女兒金賢秀因為母親是殺人嫌疑犯關係，一直過着悲慘的生活。而嚴基俊向金素妍求婚：「現在才好像遇到了我的另一半，今後我要把我餘生全部獻給你，我愛你。」此時警察卻突然來到，並將嚴基俊視為殺死李智雅的嫌疑人被捕。原來一直暗戀嚴基俊的管家金璐莎指控嚴基俊，但最終金璐莎卻因為得不到嚴基俊而自殺。

Eugene無罪釋放

Eugene在警局出現，金素妍見到大為激動，坐了1年冤獄的Eugene申請重審，並否認有殺死李智雅的嫌犯，最終被判無罪釋放。而放監後的Eugene終於與女兒團聚，原來她一直守護在女兒的身邊，當嚴基俊的管家金璐莎想殺死Eugene時，朴恩碩救了Eugene，並為她洗脫罪名。

破壞婚禮氣氛

3個月後金素妍和嚴基俊舉行了訂婚儀式，Eugene和尹鐘焄乘坐直升機出現，破壞了婚禮的氣氛，而尹鐘焄登場時更介紹Eugene做他的妻子，令眾人大感驚訝。而下集預告中，金素妍見到尹鐘焄和Eugene親密的樣子大感妒忌。

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