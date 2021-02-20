DC電影《閃電俠》（The Flash）計劃於明年11月4日上映，導演Andy Muschietti昨日在社交網站宣佈「女超人」（Supergirl）一角將由25歲拉丁裔美籍女星Sasha Calle飾演，是首位擁有黑髮的女超人。

Sasha Calle曾經在肥皂劇《The Young and the Restless》中演出，並於去年獲得艾美獎最佳年輕演員提名。Andy昨日公開與Sasha視像對話的片段，並向她展示女超人的服飾，Sasha在得悉自己「中獎」後激動得掩面流淚。Sasha將夥拍「閃電俠」艾薩米勒（Ezra Miller）以及新舊兩代「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）和班亞弗力（Ben Affleck）演出，Andy向傳媒透露曾與超過400名演員面試，來自美國、巴西、墨西哥和哥倫比亞等國家，最終選出黑髮的Sasha。「女超人」一角過去曾經由Helen Slater和Melissa Benoist扮演，兩者皆為金髮女郎。《閃》片內容講述閃電俠回到過去，試圖阻止母親遭到殺害，從而導致多元宇宙產生。Sasha Calle樣靚身材正，網民得悉人選後，亦紛紛留言大讚。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！