無綫高層前日再度大地震，曾志偉被委任為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），全面接管綜藝及音樂節目，「死敵」余詠珊被削權，其老公何哲圖更在本月底離開星夢娛樂。新官上任，昨日即傳出由余詠珊及何哲圖一手策劃的新一輯歌唱比賽《聲夢傳奇》即被叫停，節目原定下月7日，周日晚上播出，現在臨時煞停仍未知如何處置。無綫目前先將在周六晚播出的《流行經典50年》，改在《聲夢》原定時間播出，周六晚則改播《尹光鬼馬笑不停演唱會》。

參賽者如常埋位

余詠珊昨日回覆傳媒查詢時，承認收到《聲夢》延期通知，她透露除《聲夢》外，周一至周五晚上10時半的節目、網上直播及網購平台亦會全數歸志偉管理，一切與她無關。對於《聲夢》播映無期，15位參賽者未有回覆，他們的社交平台如常貼上吃喝玩樂的相片，其中文凱婷、林沚羿、何晉樂和林智樂等人的Ig限時動態不約而同地貼上清晨出海的相片，潘靜文留言指等埋位，但未有透露更多詳情。

何哲圖即將離開星夢，由他一手招攬的吳若希、菊梓喬、胡鴻鈞、譚嘉儀及鄭俊弘等，頓時間變成「孤兒仔」，不過近年專心生仔、把一姐地位讓給菊梓喬的吳若希，似乎懶理「恩師」的遭遇，前日她在YouTube上載影片中請來玄學家陳定幫為自己預測運程，結果被批在牛年工作易有轉變，更有機會轉工或轉公司。吳若希再問事業狀況：「其實我有冇機會做一姐？」但陳定幫未有正面回答，只謂：「睇吓你同邊個比，你喺屋企都係一姐。應該話你可以做，不過就唔好故意去爭，會舒服好多，如果你刻意爭就會有反效果。」

「豬乸命」生三個

此外，陳定幫又批吳若希至少生三個仔女或以上，她即自嘲是「豬乸命」，更提議老公做結紮手術。至於跟老公的感情，陳定幫表示：「你會好睇佢唔順眼，其實又冇乜嘢，佢會就你，今年會有啲嘢好火，甚至指罵佢。」吳若希即問老公會否出軌，陳定幫拍心口表示不會。