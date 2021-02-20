韓國男團GOT7於2014年1月16日出道，不過組合難逃「七年之癢」，GOT7跟原本所屬的JYP事務所的專屬合約已於上月19日到期，在協議下決定不再續約，GOT7跟JYP分道揚鑣。雖然全員不續約，但GOT7卻未有解散，繼上月推出《LAST PIECE》後，今日亦突擊推出最後一首歌曲《ENCORE》，回報fans一直對他們的不離不棄，同時亦作為GOT7和fans一起的結尾曲。《ENCORE》的音源和MV將於香港時間今日下午5時公開。

有謙轉新公司受訪

而早前簽約AOMG的有謙近日接受訪問時就提及轉新公司後的心情，他說：「既期待又擔心，但大家熱情歡迎，讓我很有依靠。同公司音樂的方向是一致的。我想和AOMG的音樂人一起合作，成為在表演和音樂方面都做得好的老大哥。」

Jackson想在韓國發展

另外，GOT7的香港成員Jackson（王嘉爾）未來專注在大陸發展，他近日在節目上談及自己未來的計劃，他自言正準備包含中文及英文的專輯，又揚言今年想推出40首歌，每個月為fans帶來驚喜，又提及今年想在韓國發展。原來Jackson之前受合約所限，不能在韓國推出solo歌，現時他滿約JYP後就可以在韓國推出solo歌。

同時Jackson又提到他們雖然不同公司但依舊是GOT7，未來亦可以合體推出新歌，不過預算今年大家會專注自己的工作為先。Jackson又指自己計劃與父母搬到北京居住，他說：「因為一瞬間就發現他們變老了，想要保護他們。」

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