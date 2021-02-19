韓國OCN人氣劇《驅魔麵館》帶挈24歲趙炳圭上位，不過人紅自然多是非，近日就爆出他涉校園欺凌的是非，連日來已有多人爆料。雖然第一名爆料者已承認是老屈趙炳圭，但繼續有網民爆料力數曾遭趙炳圭欺凌。

上載讀書時照片

而昨日再有一名網民力數趙炳圭，指在紐西蘭讀書時曾遭對方欺負，當中該名網民更上載多張趙炳圭在紐西蘭讀書的照片，力數他的不是。該名網民表示因為趙炳圭細個時生得十分俊俏，所以一直深受當地人韓國人歡迎，但他卻不時欺負同學。網民指被趙炳圭強迫拖去卡拉OK，如果說不會唱時就會被打：「當時費用全都是我給的，他會拿咪來打我，用腳踢或打人是基本的，手上拿的所有東西都會是他的武器。」

事務所否認指控

對於再次爆出欺凌事件，趙炳圭所屬事務所就表示向當事人確認後，確認是所有帖文和謠言都不是事實，又表示：「本公司曾於2021年2月17日表示將對散佈虛假事實、惡意誹謗、損害名譽的帖文採取法律措施。因此本公司已正式委託警方進行調查，目前由首爾江南警察署網絡調查隊進行調查。持續性的爆料，對本公司的藝人進一步傷害，將盡一切努力，採取法律行動。影迷們對藝人趙炳圭一如既往的喜愛和支持，相信他一定會戰勝的。希望不要再以惡意留言傷害演員，並給予溫暖的鼓勵。」

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