因為日本人氣聲優茅野愛衣近日參拜靖國神社鬧出「辱華」風波，連帶BL男神町田啟太也被翻舊賬，內地網民指他多年前曾到靖國神社，揚言要將他封殺，連日來鬧得㷫起，表示一定要殺一儆百，向曾「辱華」的日本藝人展開大清算。

成熱門搜尋

供奉日本甲級戰犯的靖國神社，以往亦曾有當地政治人物、名人有意無意地踩中地雷，因到此參拜而觸怒內地網民，而鬧出茅野愛衣事件後，微博大批網民紛紛翻舊賬，直指憑BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）爆紅的30歲男星町田啟太，也曾在2012年前往靖國神社參拜，有人認為仍有很多中國同胞不知道町田有多「惡劣」，所以揚言要把事情鬧大，連日來在微博廣傳消息，誓要把町田「趕出中國」。前日所見，在微博搜尋打「拜鬼」或「町」字，首項便彈出「町田啟太拜鬼」，即町田拜靖國神社之意思，有玻璃心網民po文稱：「今晚我還繼續，搜拜鬼第一條就是町田啟太拜鬼，我老開心的，嘻嘻嘻。」然後再加tag「#町田啟太拜鬼」。不過你有你鬧、我有我撐，町田主演新劇《西荻窪 三星洋酒堂》前晚在日本播出第二集，除登上twitter熱門榜冠軍外，更獲微博網民洗版討論。

而早前被指「辱華」的茅野愛衣曾聲演《鬼滅之刃》、《冰菓》、《齊木楠雄的災難》等人氣動畫，上星期她因到靖國神社參拜而被中國網民狠批，揚言要抵制她參與過的動畫作品，並到其twitter留言炮轟。大前晚茅野終在社交網跪低，發文道歉，坦承自己「認知不足」，而收錄了她到靖國神社的那集電台節目已設為「非公開」，但內地網民仍堅持要對其全面封殺。

撐周庭被轟

被日媒封為「民主女神」的香港前眾志成員周庭，與日本網民同聲同氣，她從小喜歡日本動漫及文化，得到很多動漫迷認同，還獲藝能界人士支持，可惜受到玻璃心的內地網民施壓，不少原本follow周庭的演藝人已取消關注。有內地網民發現舞台劇《網球王子》的25歲男星後藤大都曾在twitter追隨周庭，即在網上群起聲討後藤，揚言要抵制他參與的作品，結果他在壓力下取消關注周庭。目前仍有《我係小忌廉》動畫大師高田明美及改名千眼美子發展的《變態超人》女星清水富美加等無懼封殺，是少數繼續撐周庭的日本名人。