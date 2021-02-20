日本女主播鷲見玲奈曾爆出搭上人夫傳聞，事後雖證實是流料一則，但已令她決心離開電視台，轉投新事務所挑戰34歲性感女神田中美奈實。

30歲的鷲見玲奈擁有G Cup胸器，外型不遜於當今影視圈小花，目前狀態大勇，拍廣告、推出月曆，早前還踩進日劇界演出NTV單元劇《手機軟件戀愛的20個條件》，處女拍劇即與野村周平上演咀戲。

鷲見玲奈正成為搶手貨，她昨日在IG談到武漢肺炎疫情下的心情，大呻：「好希望疫情是時候結束～」，還自爆目前情況會令人脫髮及爆瘡。

由於鷲見形象性感又有觀眾緣，自然被睇好會是田中美奈實的最強勁敵。鷲見玲奈跟美奈實一樣出身主播界，有指鷲見會拍攝首本寫真集來，挑戰美奈實的「寫真女王」地位，有報道指美奈實亦開始眼紅鷲見，故其身邊人已不敢在她面前題起鷲見玲奈之名，自然成了「禁語」，而在鷲見上位前，另一人氣女主播宇垣美里的名字亦不能在美奈實面前提起。

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