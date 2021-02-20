大陸女星鄭爽，因被舊愛張恒踢爆到美國搵代孕後棄養，令形象徹底破滅，被代言品牌、華鼎獎及北京電視台等秒速割席外，更被官媒點名封殺及勒令不提供出鏡機會。最近，大陸外賣網美團「好聰明地」學官媒封殺鄭爽，搞到被網民狂鬧。

有同鄭爽撞名的網民，在微博中貼出與美團客戶服務的對話截圖，投訴「不允許叫鄭爽的人點外賣了」，客戶服務回覆因網站系統將鄭爽設置為敏感詞匯，建議先改名再叫外賣。對話截圖一出，網民即群情洶湧地鬧爆該美團，指就算鄭爽十惡不赦「也應該有點外賣的人權」，又有人反問「中國有成千上萬的人叫鄭爽，難道都不配擁有消費者權益嗎？」更有人指就算是殺人犯及勞改犯，都不至於要接受這樣的待遇等，而美團被瘋狂狙擊外，隨即亦引發剛app潮。

美團因為鄭爽而被狂鬧，另一邊廂，大陸傳媒就發現於3月22日將會與張恒在美國打官司的鄭爽，在科羅拉多州司法部官網中顯示，將於當地時間中午12點會召開Status Conference。據指屆時法官會向雙方律師詢問案件進展情況，至於鄭爽及張恒可以選擇不出庭，但要在會議前以書面方式，回答案中是否有新證據、當時人打算如何解決事情等問題。

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