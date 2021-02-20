40歲真人騷女星Kim Kardashian昨日正式提出與43歲饒舌天王Kanye West離婚，結束接近七年的夫妻關係。經歷過三次婚變的Kim曾經先後嫁給唱片監製Damon Thomas和籃球員Kris Humphries，而Kanye就只結過一次婚。

Kim申請離婚後，有指Kanye對此雖然並不感到高興，但他亦早有心理準備，所以只能接受現實。麻煩多多的Kanye和Kim的婚姻早於去年已經出現裂痕，Kanye自從於去年7月宣佈參選美國總統後行為怪異，疑似鬱燥症發作。Kanye於同月突然在Twitter留言指控Kim與饒舌歌手Meek Mill偷食，指兩人於2018年到酒店密會，激到Meek Mill嬲爆否認，而Kanye事後亦刪除留言。而Kanye與外母Kris Jenner的關係亦相當惡劣，他曾稱Kris為Kris Jong-Un，將她與北韓領袖金正恩比較，又指她自以為白人高高在上。除此之外，Kanye又於總統競選宣傳活動中，竟自爆家庭私隱以博取同情，指Kim陀着女兒North時，曾經想過要求她墮胎，喊爆指自己差點殺死女兒。事實上，在去年武漢肺炎疫情期間，已有報道指Kanye和Kim處於分居狀態，Kim與子女住在洛杉磯，而Kanye則獨自留在懷俄明州。

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