韓國體壇及演藝圈近日連環爆出校園暴力事件，當中女排雙胞胎姊妹花李在英和李多英因為被爆在求學時期霸凌同學，除了遭職業球隊禁賽外，同時還被國家隊除名，有機會終身無法從事排球相關職業。至於演藝圈方面，憑人氣劇《驅魔麵館》上位的男星趙炳圭亦捲入校園暴力事件。

暴力事件沒改善

而現年50歲的韓國綜藝節目《無限挑戰》男星朴明秀，昨日主持電台節目時就自爆曾是校園暴力的受害者。當天節目提及排球姊妹花涉及的校園暴力事件，嘉賓韓國網站研究所組長全民基（音）指體育界的暴力事件不是一兩天發生的事情，表示完全沒有改善。朴明秀則表示：「校園暴力應該停止。這不僅僅是在體育界，被打的人永遠記得，打的人會記不住。」

遭人搶錢搶靚鞋

朴明秀之後更自爆曾遭人搶過很多錢，他說：「鞋子也被搶走了，拿走了我的靚鞋，換成了拖鞋。我穿着它走到泥濘中，跑到學校找班主任。班主任老師最終抓住了這些同學，懲罰了他們，雖然有很多實際被欺負的人，但只是沒說而已。雖然捱打過很多次，所以有很多話要說，但是就說到這裏吧。」

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