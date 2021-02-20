梁朝偉和劉德華繼《無間道III》後，相隔18年再度合作，以反貪為題材的新戲《金手指》，今日在尖沙嘴舉行電影發佈會，同場還有任達華、蔡卓妍、方中信、錢嘉樂、姜皓文、周家怡、陳家樂、洪卓立等。戲院獲政府放寬重開，院商對防疫措施十分嚴謹，除了要掃瞄「安心出行」或填寫個人資格、量度體溫外，會場更特設「智能測溫消毒通道」，而在場每位記者可獲派快速測試包。

英皇老闆楊受成、導演及編劇莊文強、監製黃斌、梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信在台上進行打手印儀式，但當中只有華仔戴上外科口罩，其他人則戴透明口罩。楊受成透露今次投資了3億5千萬港元，而莊文強則指故事為7、80年代為背景，提到怎樣打動劉德華和梁朝偉，莊文強說：「打畀佢哋傾下，約出嚟見吓面。」偉仔和華仔都指被故事吸引，偉仔更說：「同大家再合作，感覺好親切，尤其係同華仔，由電視合作到電影。」阿Sa首次與偉仔合作，她笑言：「想俾佢嘅電眼電親。」

亦敵亦友 亦正亦邪

提到偉仔與華仔相距18年再合作，偉仔說：「演員同演員之間，係經過好多次合作先有默契，但我哋仲未拍到我哋啲戲，我覺得會同以前一樣，會好好玩，好期待。」華仔則說：「我一收到劇本，睇完就覺得我對手應該係梁朝偉，果然係佢，別無他選。」問到兩人在戲中的角色，莊文強表示不能透露，只能說：「亦敵亦友，亦正亦邪。」偉仔說：「其實今次算係《無間道》嘅調番轉，文戲多啲，總之劇力萬鈞。我平時好少同同事見面，我一直好佩服華仔，覺得佢好用心，我一直有睇華仔啲戲，我覺得有嗰份熱誠，由第一次合作《獵鷹》開始，呢樣嘢係佢一直都冇改變。」華仔笑說：「我都有留意大家嘅作品，我反而想跟佢（梁朝偉）學滑水。」

偉仔更透露完成《尚氣與十環幫傳奇》拍攝後，一直沒有休息：「因為疫情關係，搞到10月幾先返（香港），返到嚟就同莊文強研究呢部戲，（之後）我又返咗去上海同北京做宣傳，返到嚟就開始進入工作。」

劉德華望票房越來越好

年初七戲院獲放寬重開，當中劉德華的《拆彈專家2》首日上映單日票房收117萬港元，成為開畫兼單日票房冠軍，華仔說：「希望越嚟越好，今次開番戲院，係電影一個喜訊，而家我哋仲係50%（入座率），希望越嚟越好，好多戲因為疫情關係而延期，而家會有更多唔同嘅選擇，希望大家要好好保護自己去睇戲。」

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