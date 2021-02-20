由ViuTV主辦的真人騷《全民造星III》已在去年Boxing Day落幕，雖然不少參賽者失落獎項，但人氣未減，其中大受觀眾歡迎、現年23歲的雲浩影（Cloud），賽後仍備受注目，據《壹週刊》報道，一早報稱有拍拖7年男友Ryan的Cloud，被目擊與同屆參賽者楊甯一起現身銅鑼灣，沿途更有傾有講，惹來緋聞。

視楊甯為小弟弟

Cloud就此事回覆《蘋果》稱：「其實嗰日我係去學唱歌，之前都傾過好幾個，話想上嚟睇我學唱歌係點學嘅，嗰日咁啱就輪到楊甯，遲啲都會帶多啲《造星》嘅朋友仔上去學，等大家都可以好好咁發展落去。楊甯、Alina（李靜蓮）我哋大家都好friend嘅，《造星》之後都keep住有聯絡，男朋友都知嘅，楊甯係一個我好照顧嘅小弟弟囉，所以Alina、楊甯嗰啲，我都會帶佢哋上去睇吓我學唱歌，純綷大家交流吓。」

報道指當日Cloud送走楊甯後，便獨自逛街打發時間等男友，惟Ryan與另一男友人一同出現，3人會合後，Ryan全程只顧與男友人傾偈，令Cloud被冷落。後來男友人先行離去，Cloud才敢與Ryan較為親熱，又不顧旁人目光，隔口罩親吻對方。

本身有OL工作的Cloud參賽時停職留薪，又因為參賽而花掉大部份積蓄，故現時為了保障收入，比賽後仍要做OL，暫時不會辭職追夢。

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