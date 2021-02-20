黑白兩色的極致對比，帶給人不同感覺，要打造型格造型，通常會選擇黑色，而白色則代表純潔優雅。

向來走簡約路線的朴信惠，日前現身JTBC新劇《薛西弗斯的神話》的記者會，即使在戲中扮演未來女戰士，仍要講究優雅氣質。朴信惠着上Stella McCartney白色連身裙，橢圓剪裁加腰背鏤空的細節為平凡的白裙增添設計感，腳踩Roger Vivier方形鑽扣黑色緞面高跟鞋，利落大方，一貫其淡雅的風格。

本身充滿swag、喜歡黑色的韓國女團BLACKPINK成員Jennie，近日出席活動時就以全黑造型現身，恤衫配間條百褶裙的組合幹練又不失女人味，搭配Gianvito Rossi羅馬涼鞋大騷美腿，非常適合Jennie。不過這身打扮正正來自最近捲入性醜聞的Alexander Wang，在外國不少網民正抵制王大仁，罷買其設計，但Jennie的stylist似乎未收到風，雖然Jennie沒有tag品牌，但影響力驚人的她，每個造型都有粉絲分析，不難知道她穿的是Alexander Wang，變相間接為品牌宣傳。

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