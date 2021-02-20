內地賀歲片《唐人街探案3》票房驕人，在中國上映8日已破38億人民幣。

《唐人街探案3》由王寶強、劉昊然、妻夫木聰及泰國動作影星Tony Jaa孭飛，除了妻夫木聰外，還有多位日本紅星演出，計有長澤正美、鈴木保奈美、三浦友和、淺野忠信及染谷將太，電影大玩日本文化情意結，妻夫木聰與Tony Jaa在片中分別cosplay「聖鬥士星矢」及「小丸子」，結果票房一枝獨秀，令當地再吹起一片東洋熱，相信短期內也不會出現甚麼反日情緒。

由於《唐人街探案3》實在氣勢如虹，連帶電影中採用、當紅男團三代目J Soul Brothers的2016年舊歌《Welcome to TOKYO》也忽然大熱，登上大陸的各大音樂平台的日語榜冠軍。雖然票房贏開巷，更於4天內勁收30億人民幣破最快紀錄，不過坊間口碑卻相當欠佳，該片在外國電影網站IMDb的評分只得5.5分，差些少便跌至5分以下。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！