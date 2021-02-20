曾與日本組合AAA成員日高光啟傳緋聞的偶像月乃Noa，去年9月30日下午4時在名古屋一間酒店的高處墮下身亡，終年只得18歲。

月乃Noa曾經是前女子組合Woltanative的成員，她從小學開始已在名古屋當上偶像，據知她退團後一度到當地飲食店打工，由去年5月到自殺前十天也於名古屋的cafe任兼職店員。

月乃Noa的母親近日受訪，向《週刊文春》公開女兒遺書，母親又展示女兒輕生前用手機傳來的訊息，內容有向家人及fans表示，尋死全因兩名人士，Noa又形容遭人用言語上的利刀殺死，並有公開這兩人的身份。

Noa細細個就立志要做偶像，不過小學曾被同學欺凌令她抗拒校園生活。Noa的星運並不如意，她生前打工的cafe亦在去年9月20日把她開除，之後Noa在Twitter留言指受到cafe老闆性騷擾，男方當時作出否認，並惹來同店一位女性A小姐不滿，直指Noa有被害妄想，Noa之後就開始收到網上的仇恨言論及被轟「去死」，令她受盡壓力，先在9月27日尋死但及時被阻止，當自殺不遂一事傳到A小姐耳邊後，A與一名朋友仍在社交網繼續人身攻擊Noa，事隔三日後，Noa從酒店跳樓身亡，其母認為女兒之死是涉及網絡欺凌。

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