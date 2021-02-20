黃修平執導、顏卓靈、蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文、劉敬雯（Lydia）、Heyo和劉皓嵐演出的電影《狂舞派3》，於戲院停業78日後，終於可以在年初七上映，總算慰藉了一班「餓戲」多時的觀眾，女主角顏卓靈因目前仍在隔離中，所以連日來主力在網上出posts。顏卓靈今日更新了IG，她一口氣貼上數張爆喊的相片和短片，短片上，顏卓露的確喊得很厲害，她語帶激動地說 ：「我啱啱睇完《狂舞派3》嘅Making Of，一講到初心呢，唔係佢，係我自己講到初心，令我諗番15、16歲嘅時候，我想講好癡線囉，Making Of都咁好睇，已經咁傷我嘅情緒，黃修平你好嘢呀！」

其後她再用文字補充，表示自己剛剛起床，看完花絮片段後，第一時間send她的反應相給黃修平：「但今次⋯⋯衝擊太大。所以我匆匆整理好亂髮後，錄咗條片。Swipe右到尾。（有啲lur。我係話：「即係已經會stir up咁多情緒」。）-介紹返，最近不斷弄哭我的人，《狂舞派3》編劇/導演——Sir. Adam Wong，黃修平先生。」

在花絮片段中，回憶了當年只有15歲的顏卓靈的試鏡片段，提到初心，她說：「根本冇人冇可能會唔遇到義利之爭，除非你係城堡入面嘅公主，每一小步嘅妥協有冇磨蝕你？佢有冇令你最終忘記咗自己？我會覺得暫時我仲記得自己嘅初心，只係偶爾會唔記得咗。」

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