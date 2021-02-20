經典美劇《Friends》主角之一的荷李活女星珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）近日被網民翻出訪問舊片段，她在片中被現年73歲的名嘴大衞利達文（David Letterman）強行聞頸兼舔頭髮，嚇到尷尬避開。

珍妮花雅麗絲頓於1998年上大衞利達文的節目受訪，在片段中，坐在椅子上的大衞移到珍妮花身後，突然一手搭着她的膊頭，並將嘴巴多次靠近珍妮花的頸部，嘗試舔食她的頭髮，嚇到珍妮花連忙躲避，笑着問他想做甚麼。多次突襲失敗的大衞之後只好用手拎起頭髮放在口中，一臉無奈的珍妮花亦強擠笑容，保持專業。珍妮花的fans在網上看到23年前令人不堪入目的畫面，紛紛留言表達憤怒，直指大衞惡心，又指他的舉動令人費解。不過，大衞古怪得來亦有溫柔一面，他日前接受45歲女星杜莉芭里摩亞（Drew Barrymore）的隔空視像訪問時，扮技術出現問題，隨後突然驚喜現身為杜莉慶祝生日，令她感動得掩面流淚。

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