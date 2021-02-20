很多港台女星近年揀大陸男星結婚，較為人知的包括蔡少芬、鍾麗緹及伊能靜等，而憑《天涯歌女》走紅的陳松伶亦是其中一員，她在2011年與比她細8年的大陸男星張鐸結婚，婚後仍有做幕前演出，但近日陳松伶與老公在大陸真人騷《婆婆和媽媽2》中，與奶奶通電話及見面的場面，讓觀眾「見證」到張鐸母親如何冷待松松，更明言戥她不值。

被奶奶當透明

在張鐸與母親通話的短片中，陳松伶知道老公與奶奶講電話，在身旁顯得很緊張，亦有隔着電話與奶奶打招呼，可惜張母無視新抱，依舊沉醉與兒子的對話之中。當張鐸提出邀請母親到訪自己的家時，張母便出招，指兒子的家就是自己的家，自己的家也就是兒子的家。到張母上門，她熱情地與兒子擁抱打招呼，對於新抱陳松伶依舊用無視去冷待。

節目中張母自我介紹時，聲線抑揚頓挫，令坐在她身旁嘆報紙的老公都忍不住出聲，叫老婆講還講，可以正正經經地講，他直指老婆一番說話及聲線似朗誦詩，令他「起晒雞皮」！張母起初尷尷尬尬打圓場，後來她一直讚兒子「很優秀、勤奮、刻苦」，重複地讚。此時張父又再出聲，問老婆為何不會讚一下新抱松松（陳松伶），張母聞言後，打算用嘆氣來蒙混過關，卻再被張父開口踢爆。

張鐸陪彩排

陳松伶對奶奶到訪，其實也很緊張，在家中與老公事先彩排，張鐸又真的陪老婆癲，更幫老婆度好台詞，陳松伶拿紙和筆記下，與老公彩排。張鐸又講笑指會與母親講明，不能亂碰家中東西，陳松伶隨即在房門外、雪櫃，及老公張鐸身上貼上有「松」字的貼紙，以作記認。

片段播出後，很多人都戥松松不值，認為她的演藝成就不比老公差，甚至有人認為她嫁給張鐸更可說是「下嫁」，不能理解為何張母要這樣對待陳松伶。另一方面，有人指可能因為已經50歲的陳松伶，早年有傳因為卵巢疾病以致不育，所以不得奶奶歡心。不過，陳松伶前年在港出席劇集宣傳時，就否認過自己因曾患卵巢瘤，加上多次試人工受孕不果，才忍痛放棄生小朋友。

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