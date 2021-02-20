有「邪神」之稱的暗黑搖滾歌手Marilyn Manson於本月初被多名女子控指家暴，當中包括33歲美劇《西部世界》（Westworld）女星伊雲麗素活（Evan Rachel Wood），洛杉磯警方昨日向傳媒發聲明表示正式接手向52歲的Marilyn展開調查。

伊雲麗素活於本月1日在IG發文指控前未婚夫Marilyn：「他在我還是青少年的時候可怕地虐待了我幾年。我被洗腦和被操控，我不要再活在報復、誹謗和敲詐之中。」伊雲其後又再爆料指她去年12月已報案，指被Marilyn及其妻子Lindsay威脅公開未成年照片，當中涉及酒精和毒品，企圖摧毀她的事業。Marilyn事後雖然曾發聲明否認家暴指控屬實，但洛杉磯警局的發言人就指警方已正在展開調查，事件發生於2009年至2011年期間，當時Marilyn於西荷李活居住。

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