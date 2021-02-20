近期與饒舌歌手Machine Gun Kelly蜜運的《變形金剛》（Transformers）電影系列女星美瑾霍士（Megan Fox），日前被人改圖老屈反對在疫情下戴口罩，結果無辜成為網民攻擊對象，迫美瑾留言澄清。

社交網站Twitter近日出現一段疑似荷李活性感女星美瑾霍士的IG留言截圖，留言獲超過七萬人讚好，該段發文上面寫着：「我留意到社交網站有人質疑我選擇不戴口罩的決定，我感謝fans的關心，然而我決定相信這個宇宙會保護我和家人的安全。」截圖在網上瘋傳後，已有人隨即發現圖片改自於美瑾在2014年的一段發文，而美瑾本人亦於IG限時動態留言澄清：「我沒有寫過關於戴口罩的任何聲明。最可怕是你明明沒有做過的事情，卻會被瘋傳，甚至被公開釘上十字架，這個網絡真的很有趣。」美瑾留言輕鬆帶過被老屈經過，靚爆心情似乎未受影響。

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