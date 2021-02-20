無綫綜藝節目最近被ViuTV打到落花流水，要找曾志偉回巢救亡，ViuTV 於下周一將推出新節目，由何啟華（阿Dee）和陳海寧主持的《家多咗個PET》迎戰，不過阿Dee笑指沒有打仗心，目標是大家肯睇電視。談到無綫視ViuTV為勁敵，阿Dee說：「我呢啲蝦兵蟹將，我覺得有競爭係好事，大家都想有娛樂啫，百花齊放。」他又指公司製作的《口罩小姐》將近完成拍攝，估計3、4月推出，而ERROR亦有《ERROR自肥企劃》，問到隊友保錡近況如何，阿Dee表示不回應。

至於跟志偉友好的錢嘉樂，被問到可否被急召返無綫幫手﹖嘉樂表示：「電視嘢交畀曾志偉啦，畀佢返去開咗啲會先，佢呢排都好忙，但我哋有見過面，食過餐飯，畀副總經理策劃下先，其實都好嘅，有啲新氣象，我覺得都需要啦！」至於食飯當日，何麗全有沒有出席﹖他說：「唔喺度，我哋自己朋友當開年，好簡單一餐飯，大家都冇傾工作，太耐冇見，仲講呢啲咩，但如果佢（曾志偉）叫到，我一定隨時候命，大家合作咗咁多年，等佢搞咗佢想搞嘅嘢先。」不過嘉樂指自己反而側重於電影方面，「演員同動作指導係我最想做，所以今日好開心，適逢初七開返戲院，不過我入未戲院睇戲，因為有兩個女。」

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