頂着一頭標誌性的白髮丶大大的深色墨鏡丶再配上他最愛的露指手套，相信無人不曉這位已故的CHANEL殿堂級人物—「老佛爺」Karl Lagerfeld。陪伴「老佛爺」超過20年、其生前保鏢Sébastian Jondeau上月宣佈出書《Ça va, cher Karl? 》（How are You, Dear Karl?），作為15.6億港元巨額遺產的繼承人之一，他所說的故事，自然更受矚目。
2019年老佛爺駕崩 震驚時尚圈
當年今日，2019年2月20日，《蘋果日報》A1頭條報道，CHANEL發聲明證實其創作總監Karl Lagerfeld離世消息，享年85歲。「老佛爺」傳奇一生，才華洋溢，令人無限婉惜。他不僅將CHANEL時尚王國引領向另一高峯，亦奠定CHANEL在高級時裝界的地位，同時為Fendi的設計師，也推出了個人品牌Karl Lagerfeld。而「老佛爺」與香港亦甚有緣份，他曾於1998年及2006年來港主持CHANEL時裝騷，後來港人以其姓氏發音尊稱他為「老佛爺」。眾所周知，「老佛爺」生前愛貓成癡，除了僱用兩名女傭24小時照顧其愛貓Choupette，外遊時也只讓Choupette坐頭等艙，後來Choupette更成為他的創作泉源，曾推出以Choupette為藍本的肩背包及手提包。當年「老佛爺」是如何將7丶80年代「近乎死亡」的CHANEL起死回生？即睇：蘋果寶庫 | CHANEL靈魂 改寫時裝史 老佛爺駕崩
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