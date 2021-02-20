湯怡與排舞師麥秋成於上月各自在IG公佈婚訊，兩人奉子成婚，獲不少圈中人紛紛送上祝賀，曾經與湯怡拍拖多年的洪卓立，當時亦有在湯怡的IG留言送上祝福。而麥秋成日前現身活動時，他透露本月26日（農曆正月十五）在陽明山莊舉行簽紙結婚儀式。

洪卓立今日在尖沙嘴出席新戲發佈會，是湯怡宣佈結婚後首度現身，他表示：「開心，祝福，我有WhatsApp，我驚打電話會嚇親佢。」問到知不知道湯怡與麥秋成拍拖﹖洪卓立說：「嗰啲唔講喇，總言之而家大家開心快樂就得啦！分咗手之後，我哋一路都係好朋友。」屆時會否出席湯怡的婚禮﹖他即指當日要開工。至於他的感情生活如何？他笑言：「搞掂呢套先啦，完咗呢套戲都仲有一套電影，搞好自己啲嘢先！」

對於他在新戲《金手指》中，與梁朝偉及劉德華都有對手戲，洪卓立表示有日收到通知，忍不住在家中大叫，「劉德華就見過幾次，但梁朝偉真係第一次見，仲要有機會合作，我記得係嗌到塊面紅咗，真係好緊張，我希望到時可以淡定啲。」

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