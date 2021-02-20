日劇天王木村拓哉的歌手愛妻工藤靜香， 去年宣佈於今年三月推出第二張翻唱中島美雪作品的大碟，近日馬不停蹄為新碟宣傳，兼在社交平台上分享其ootd，和粉絲互動。

身材保養得宜的工藤靜香着上皮褸加皮褲，全身皮革再搭配長靴，以「戰鬥格」示人，型格又嫵媚；她笑指皮褲穿了很多年，感覺就快破了。手拎一月才剛推出的Dior Caro bag，擺甫士大晒翹臀，年過半百身材依然充滿線條美，認真利害。

靜香的兩個女兒心美和光希都是時尚界寵兒，盡得父母真傳，日前光希連環post相晒品牌送的新袋幫手賣廣告，在拿着Coach Pillow Tabby手袋的相中，所擺的甫士和媽媽一模一樣，果然是兩母女；而這款袋香港官網未有得賣，但就Harvey Nichols已經賣緊。另一款晒的手袋則是Louis Vuitton最新的Coussin bag，今個月26號先正式發售，但近期曝光率極高，G.E.M.鄧紫棋、「IG女神」倪晨曦和少女時代隊長泰妍等都已經收到，有潛力成為下一個It Bag。

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