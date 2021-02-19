韋羅莎與丈夫張銘耀去年10月宣佈收到上天的禮物，現懷孕七個月的她仍未準備好當媽媽的角色，每當幻想臨盆一刻的痛便會被嚇怕。即使如此，她已期待以父母培育自己的方法，讓小孩在自由中成長，堅拒做怪獸家長。

撰文：葉雪

在香港，「贏在起跑線」一句正正勾劃出父母及小朋友面對的競爭壓力，很多家長為小孩有能力在這種生活模式生存，由細到大鞭策成長，兼且過份保護。37歲舞台劇演員韋羅莎直認懷孕令她措手不及，性格緊張的她不斷提醒自己別太着緊。疫情下令很多工作停頓，韋羅莎閒來為自己紀錄懷孕的一刻，早前於柴灣影相集並接受《蘋果》訪問。演員出身的她對工作和美感要求甚高，在影樓內，工作人員為全裸的她裹上布疋，雖然間中感受到腹中小孩活躍，但仍然不斷跟工作人員商量細節。她雙手抱着隆起的孕肚，感受着當刻的痛楚，但仍溫柔地說：「踢得好急，可能飲咗奶茶，發現飲咗少少有咖啡嘅嘢就會興奮。」

未及準備當媽媽

懷孕七個月仍未習慣當媽媽，韋羅莎說：「未準備好，諗唔到形容自己做阿媽，對住BB講我係你媽媽，講出口嗰吓都覺得好怪。好多嘢都未計劃，BB床我都未買，𠵱家執緊屋清空位置放BB嘢，下個月先再算。」自我叮囑之餘，朋友也提醍她別過份緊張：「朋友話唔使太過多專注同期望，錯過咗BB第一次行路，仲有好多第一次，唔使覺得錯過咗，唔使畀壓力自己每分每秒喺佢身邊，其實做到就做。」她坦言幻想臨盆一刻的痛便嚇怕：「聽朋友講或者上網睇，都驚嗰種痛係點。我仲有睇書，講到前期身體變化、去到中期會點，臨生會遇乜問題，講到痛我就唔敢睇，覺得恐怖，驚嘅，話唔驚就假。」現時夫婦兩人沒有工作，丈夫可以24小時陪伴兼入產房。

產後唔做湊仔婆

韋羅莎直言要讓小孩自然成長，不會太苛求：「佢健康已係好大祝褔。冇諗要夾硬逼佢做啲乜，佢係一個人，有自由喜惡，冇理由因為我係父母，就必須要佢點樣做。細個父母任由我發展，只要係放個心想做就去做。」她希望產後在照顧小孩之餘，亦有自己事業，她說：「生完我繼續想做，始終我好鍾意自己嘅事業，唔會生咗就唔做只係湊B。」