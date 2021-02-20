張崇德與太太劉美娟近來各自忙於事業，但他們亦注重家庭生活，不時與一對分別為14歲及12歲的子女享天倫樂。昨日是他們的一出生便夭折長子天藍的16歲冥壽，張崇德及劉美娟並無忘記，他們在社交平台出post祝賀天藍的冥誕。

張崇基貼出手持一張彩色卡片，上面寫上「Happy 16th Birthday」字樣，他再留言：「Happy 16th Birthday to our beloved son 天藍。」他特別在tag中提到「永遠不會忘記」、「擁有失去」、「再見天藍」；而劉美娟則轉發老公的post，並留言「天家見」。至於張崇德的舊同門兼好友、同為虔誠教徒鄭秀文則留下一束花的emoji悼念，另有不少網民都有畀like張崇德，祝福他們一家。

亡兒生忌必掃墓

張崇德與劉美娟於2001年結婚，並在2005年2月誕下長子天藍，可惜天藍出生26小時後因腦出血離世，張崇德夫婦於2008年入稟高等法院，控告聖德肋撒醫院、婦產科醫生及兒科醫生在劉美娟分娩時疏忽，要求賠償。案件到2014年始作判決，為天藍接生的婦科專科醫生蔡明欣被控七項專業失德，有四項裁定成立，判停牌24個月。

雖然天藍離世多年，但張崇德每次提起亡兒都難掩傷心，他在2016年接受《蘋果》訪問時提到自己為天藍申請墓地手續的難過經歷，而他每年在天藍的生忌，都會一家人去到墓地見天藍。

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