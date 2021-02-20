時尚界瞬息萬變，要stay relevant，就要定期製造話題，保持新鮮感。

例如Montblanc最近換了新的品牌創意總監，由前Givenchy男士與女士皮具創意設計總監Marco Tomasetta擔任。Marco畢業於米蘭的歐洲設計學院，又曾任職於Prada、Chloe和Louis Vuitton等眾多知名時尚品牌，有助於Montblanc加速發展成奢華商務生活型態的品牌。

至於西太后Vivienne Westwood自創的同名品牌，幾年前開始由老公掌管設計大權，改名為Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，兩夫妻拍住上。受疫情影響，兩人不但WFH，就連其2021春夏系列的廣告都決定在家拍攝。

年近80歲的Vivienne Westwood鬼主意多多，之前曾將紐約首間旗艦店開幕派對的嘉賓變廣告主角，今次就選擇用iPhone在自己家中的白牆拍攝，這幅白牆原來「來頭不小」，創意總監Andreas Kronthaler表示：「Vivienne很喜歡家的感覺，所以我們多大在家中或在英國的Clapham進行拍攝，背景以簡單的白牆為主。」加上西太后每周都在這幅牆前錄製她的拯救世界計劃影片《Big Picture》，以喚起大家對於氣候變遷的意識，身兼重任。兩夫妻除了親自入鏡外，還邀請了品牌繆思Sara Stockbridge及模特兒Vita Leandra參與拍攝。

另一邊廂，聯乘一向能引起話題，兼為品牌注入新創意。Swatch 宣佈與現代藝術博物館MoMA合作，推出六款特別版腕錶系列，向當代藝術致敬。靈感源於MoMA中的珍稀藏品，包括著名畫家梵高（Vincent van Gogh）名作《星月夜The Starry Night》、奧地利象徵主義畫家Gustav Klimt的《希望II Hope II》、法國印象派畫家盧梭（Henri Rousseau）名畫《夢境The Dream》等，兼設計出採用MoMA典型的Blade Stair建築風格的收藏錶盒，藝術發燒友絕不能錯過 。

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