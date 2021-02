林作日前亂焫火頭,指鍾培生抄自己「籌100萬請人」的概念,最終激嬲對方。鍾培生重賞落戰書打擂台隻揪,豪言林作輸贏都有錢收,更晒冷拿出100萬現金,他又狠批林作抽水、冇誠信,明言:「你要借我上位擂台見,我相信打得成,會係近年來香港人最開心嘅事,No bullshit let’s go。」

林作昨日曾表示自己未練過拳,仍要考慮。但相關新聞出街後林作似乎意氣風發,不停轉載相關報道,繼續講多過做,他以「全城關注」形容事件,並稱不會縮沙,晚上會有最新消息。

林作今晚拍片回應擂台隻揪一事,他以「大佬」稱呼鍾培生,又說:「原來大家都係才子,點解唔係動腦,而係動武?」然後林作以文人自居,反建議鍾培生動口:「我搵港台《視點31》做節目,我哋兩個辯論可以帶畀香港人更多價值,搵埋陶傑及麥玲玲評判。」

片段放上Facebook後,鍾培生隨即留言:「你肯打嘅話,唔好話辯論,歌都陪你唱。No bullshit let’s go.(唔好講廢話,嚟啦。)」《蘋果》聯絡到鍾培生,問到會否覺得林作無膽?他回覆說:「要講嘅講晒,No bullshit let’s go.」

鍾培生預言香港人樂意見到林作上擂台埋身肉搏,似乎有先見之明,因為除了卓悅太子爺葉韋彤外,連已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君都加把口,在鍾培生IG留言叫林作不要縮沙:「He better not chicken out of this(佢最好唔好淆底)」。另外,之前與林作、其女友裕美有牙齒印的作家葉朗程,昨晚食花生:「兩個白癡仔,各有各好睇。」但被網民揶揄唔夠人出名又唔夠有錢,再被林作cap圖恥笑,令火頭再多一個。

