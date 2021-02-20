林作日前亂焫火頭，指鍾培生抄自己「籌100萬請人」的概念，最終激嬲對方。鍾培生重賞落戰書打擂台隻揪，豪言林作輸贏都有錢收，更晒冷拿出100萬現金，他又狠批林作抽水、冇誠信，明言：「你要借我上位擂台見，我相信打得成，會係近年來香港人最開心嘅事，No bullshit let’s go。」

林作昨日曾表示自己未練過拳，仍要考慮。但相關新聞出街後林作似乎意氣風發，不停轉載相關報道，繼續講多過做，他以「全城關注」形容事件，並稱不會縮沙，晚上會有最新消息。

林作今晚拍片回應擂台隻揪一事，他以「大佬」稱呼鍾培生，又說：「原來大家都係才子，點解唔係動腦，而係動武？」然後林作以文人自居，反建議鍾培生動口：「我搵港台《視點31》做節目，我哋兩個辯論可以帶畀香港人更多價值，搵埋陶傑及麥玲玲評判。」

片段放上Facebook後，鍾培生隨即留言：「你肯打嘅話，唔好話辯論，歌都陪你唱。No bullshit let’s go.（唔好講廢話，嚟啦。）」《蘋果》聯絡到鍾培生，問到會否覺得林作無膽？他回覆說：「要講嘅講晒，No bullshit let’s go.」

鍾培生預言香港人樂意見到林作上擂台埋身肉搏，似乎有先見之明，因為除了卓悅太子爺葉韋彤外，連已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君都加把口，在鍾培生IG留言叫林作不要縮沙：「He better not chicken out of this（佢最好唔好淆底）」。另外，之前與林作、其女友裕美有牙齒印的作家葉朗程，昨晚食花生：「兩個白癡仔，各有各好睇。」但被網民揶揄唔夠人出名又唔夠有錢，再被林作cap圖恥笑，令火頭再多一個。

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