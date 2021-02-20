韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》今日首播，香港劇迷可於Netflix上追看。男神在劇中變身做黑手黨法律顧問朴柱亨（音譯）型爆登場，又大晒語言天份，於劇中講了不少意大利的對白，尾段更騷肌示人成分鐘，令劇迷大飽眼福。

慘遭無視

朴柱亨首次登場即揚言：「我的目標是摧毀這座建築。」之後鏡頭就追溯到72小時前的意大利羅馬，當天朴柱亨遭到葡萄農場主人的無視，令他憤怒說：「侮辱東方人的代價將來臨。」更一把火燒毀了葡萄園。 而由於朴柱亨和新上場的頭目產生矛盾，更遭對方追殺，令他決心離開意大利。

遇詐騙犯

朴柱亨返回韓國時在機場遇到了偽裝成豪華的士司機的詐騙犯，他更慘被搶走一切東西。好不容易終於到達5年前協助一名中國人收藏金塊的地方黃金廣場，但看到入住的地方破舊不已，令他大感吃驚，亦預視他今次回韓國之路會遇到不少困難。

拒絕收購

而朴柱亨入住的地方設施十分簡陋，他沖涼時的水溫更一時冷一時熱，令他大感不滿。朴柱亨與黃金廣場稻草人律師事務所代表洪有燦（劉在明飾）終於見面，同時朴柱亨亦拒絕了財團收購黃金廣場，但朴柱亨的合作伙伴竟然因受到財團威脅而移交了黃金廣場，最終朴柱亨就承諾：「我一定會找回黃金廣場，你們會付出代價。」

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