現年36歲的陳嘉佳（小寶）以肥成名，近年轉戰大陸市場，每晚在網上做直播推銷食品，又不斷試食，累積超過40萬fans，成功吸金。日前細細粒接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，雖然重230磅、「圓碌碌」身形的細細粒甚受fans歡迎，不過小時候亦因為這身形而受到欺凌：「我細個已經係肥，小學五年班已經有165磅，超晒標，可能我似爸爸嗰邊啲屋企人，阿媽話出世嗰陣阿婆已經話：『呢個細路啲皮好鬆，好有發展空間』，去到6個月人哋仲食糊、飲奶，我已經係食粥。」

細細粒坦言從小到大都很喜歡吃東西：「試過一次真係好變態，阿爸阿媽飛咗返上海，擺低咗2個禮拜嘅生活費畀我，我第一晚已經叫晒自己鍾意食嘅嘢返嚟。我都有試過減肥，但係夜晚發夢會夢見自己喺超級市場，仲要得我一個人，係咁食晒入面啲嘢食！」細細粒還說小學已經受到同學欺凌，到了中學時期，情況更加嚴重：「小學嗰陣唔會有人主動同我玩集體活動，次次要老師安排；去到中學仲會有啲好難聽嘅花名，好似『肥婆奶奶』、『恐龍嚟喇』，甚至試過做gym都會畀人話係『恐龍』。」不過細細粒未有感到不開心：「都習慣咗，可能我面皮太厚。」

相士批姻緣運極差

雖然今年屬牛的人桃花運會不俗，不過細細粒說：「男人對我嘅身形一定有標籤，佢哋望女人第一眼邊會睇到你嘅內心？一定係睇外表，咁講外表我一定輸晒。我都搵過相士睇過姻緣，睇10個有9個都係話我嘅姻緣運極差。」問到有否試過對異性有好感？小寶笑說：「一定有喇，嗰陣我好鍾意佢，周圍搭通天地線，打聽吓佢會喺邊度食飯，之後扮偶遇，但係都冇用，人哋當你係朋友，咁可以點啫！不過我一定唔會主動示愛，我鍾意一個人係會好明顯，記得晒人哋啲喜好，如果對方都冇回覆我，你係知道一定冇機會。」

對於姻緣，連拖手仔都未試過的小寶直言一早認命：「呢個幻想由18歲開始到而家都做唔到，我唔會諗呢啲，亦都冇晒幻想，明知機會率都唔會有，我要搵過年紀大過我嘅人，但係啱條件好多都有老婆，冇理由走埋去做第三者，所以真係好尷尬。」主持又問到擇偶條件，細細粒說：「就算結過婚有小朋友都冇問題，最緊要識嗰陣係單身，唔使話要好有錢，搵錢多我少少就得！如果真係有呢個人『盲樁樁，樁埋嚟』，你都咪使旨意走，我一定捉住唔放。」

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