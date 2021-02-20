曾志偉空降TVB擔任副總經理，死敵余詠珊被削權，連老公何哲圖（Herman）的星夢娛樂行政總裁職位都被取代。志偉揚言要還原香港音樂，第一步就煞停由余詠珊和何哲圖一手策劃的重頭節目《聲夢傳奇》；之後又傳志偉原本想在初三搞騷，但卻禁止星夢歌手出席，看來未來的「星夢幫」都冇乜運行。

在今年《勁歌金曲》總選大豐收的胡鴻鈞，與周柏豪一齊奪得「最受歡迎男歌手」獎項，原來最近剛約滿星夢唱片公司，他今日接受傳媒訪問時直認不諱：「係呀，已完約，但一路繼續做緊音樂，如果有最新消息會盡快同大家分享。」據悉胡鴻鈞剛由無綫經理人約轉簽邵氏旗下，問到會否跟何哲圖過檔由他自立的新唱片公司，胡鴻鈞祝福Herman有更好發展之餘，亦表示希望未來大家可以有其他形式的合作。

胡鴻鈞在兩年前被指激嬲老闆何哲圖，一度遭「雪藏」，獲「解凍」後即工作不斷，與菊梓喬和周柏豪同為何哲圖的愛將；反而吳若希（Jinny）年前因瞞住公司大肚，一姐地位即被菊梓喬取代。菊梓喬近日有感而發，在IG寫道：「有些事情，當我們年輕的時候無法懂得，當我們懂得的時候已不再年輕。」而Jinny就積極開發新市場，進軍YouTube界，在節目中連環追問堪輿學家陳定幫：「我有冇機會做一姐？」還被批這一年工作容易有轉變，稱她要轉工或轉公司，未知是否暗示她最好跟「恩公」何哲圖共同進退？！

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