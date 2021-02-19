香港生活節奏急促而且充滿競爭，很多家長對子女充滿期望，為令小孩有能力在這種生活模式中生存，小孩由細到大都在鞭策下成長，兼且接受過份保護。37歲舞台劇演員韋羅莎，懷孕已有6個月，上天突然送來的禮物，令她措手不及。還未習慣「媽媽」新身份且性格緊張的她，不斷提醒自己別太着緊，希望跟從父母對自己的培育方法，讓小孩自由成長，拒絕做怪獸家長。

臨盆一刻最怕痛

因為疫情影響致很多工作停頓，韋羅莎早前在柴灣影相集，更準備了多套靚衫，為自己記錄懷孕的時刻。演員出身的韋羅莎，對工作和美感要求甚高，在影樓內，工作人員為全裸的她裹上布匹，雖然間中感受到腹中小孩郁動，但仍然不斷跟工作人員商量細節。她雙手抱着隆起的孕肚，感受着當刻的痛楚，溫柔地說：「踢得好急，可能飲咗奶茶，發現飲咗少少有咖啡因嘅嘢就會興奮。」

韋羅莎笑言心態上仍未習慣當媽媽：「諗唔到點形容自己做阿媽，對住BB講『我係你媽媽』，講出口嗰下都覺得好怪。好多嘢都未計劃，BB床我都未買，仲有兩個月就到，而家執緊屋清空位置放BB嘢，又要有姐姐幫手，添置BB要嘅嘢，下個月先再算。」朋友亦提醒她不要給自己過多壓力：「朋友話唔使太過專注同期望，要放鬆啲，錯過咗BB第一次行路，仲有好多第一次，唔使覺得錯過咗，畀壓力自己每分每秒喺佢身邊，其實做到就做。」她指丈夫到時候會陪伴一起入產房，不過就笑言會間中幻想臨盆一刻，但想到會痛便嚇怕：「聽朋友講或者上網睇，都驚嗰種痛係點。我仲有睇書，講到前期身體變化，去到中期會點，臨生會遇乜問題，講到痛我就唔敢睇，覺得恐怖。驚嘅，話唔驚就假！」

佢係一個人，有自由喜惡

有很多家長對兒女充滿期望，未出世已考慮到小孩要報讀哪一間幼稚園，幫兒女規劃前途。韋羅莎跟丈夫雖然各有育兒理念，但她覺得最主要語言教育，因為韋羅莎的父親是西班牙人、母親是台灣人，所以從小已懂兩種語言：「暫時我係諗自己家人點教我，我想用同一套，語言行先，想佢講到我哋講嘅語言，Daddy主力講廣東話，我講英文、國語，台語都可以教埋，希望佢講到我哋識嘅語言，我細個長大都係咁，對住Daddy講英文，媽咪講國語，我覺得幾好，自細有咁嘅訓練。」

韋羅莎希望小孩能順其自然地成長，故不會太苛求：「我冇諗咁遠，到佢咁上下大佢有自己思想，有自己嘅選擇，佢係健康已係好大祝褔。冇諗要夾硬逼佢做啲乜，佢係一個人，有自由喜惡，冇理由因為我係你父母，就必須要佢點樣做，唔應該係咁。細個父母任由我發展，冇話要我做醫生、律師，Daddy話『You can be whatever you want to be』 ，只要想做就去做。」從事藝術的她，小時候沒有刻意培訓，但遺傳了父親的表演細胞：「爸爸係表演者，好鍾意音樂同跳舞，屋企成日都有音樂，佢會捉住我哋一齊跳舞，佢會set燈，等我哋做騷或者行catwalk，屋企有假髮，Daddy覺得好有趣所以買，我感染下都變成咁，嗰陣我只係得4歲，佢好享受呢種表達，屋企人有乜就講，佢係西班牙人好熱情，我吸收到呢啲嘢，吸收呢個性格。」

望家庭與舞台能同時兼顧

熱愛舞台的韋羅莎，坦言不希望做全職母親，照顧小孩之餘，亦想有自己的事業：「生完我繼續想做，做到就做，始終我好鍾意自己嘅事業，唔會生咗就唔做只係湊B，可能會好難但想兼顧到，有同先生傾，分工安排時間，唔想只係畀工人姐姐湊。BB出現係突然嘅禮物，唔希望佢嚟咗就所有嘢變晒，雖然會有變化，但希望有平衡，安排到時間做我想做的嘢。」她自言對舞台劇情有獨鍾，熱愛舞台的她，覺得雖然在演戲，但從學習演技開始，同時間學懂做人和處事。

攝影：沈健程

撰文：王連連

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