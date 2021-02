香港生活節奏急促而且充滿競爭,很多家長對子女充滿期望,為令小孩有能力在這種生活模式中生存,小孩由細到大都在鞭策下成長,兼且接受過份保護。37歲舞台劇演員韋羅莎,懷孕已有6個月,上天突然送來的禮物,令她措手不及。還未習慣「媽媽」新身份且性格緊張的她,不斷提醒自己別太着緊,希望跟從父母對自己的培育方法,讓小孩自由成長,拒絕做怪獸家長。

臨盆一刻最怕痛

因為疫情影響致很多工作停頓,韋羅莎早前在柴灣影相集,更準備了多套靚衫,為自己記錄懷孕的時刻。演員出身的韋羅莎,對工作和美感要求甚高,在影樓內,工作人員為全裸的她裹上布匹,雖然間中感受到腹中小孩郁動,但仍然不斷跟工作人員商量細節。她雙手抱着隆起的孕肚,感受着當刻的痛楚,溫柔地說:「踢得好急,可能飲咗奶茶,發現飲咗少少有咖啡因嘅嘢就會興奮。」

韋羅莎笑言心態上仍未習慣當媽媽:「諗唔到點形容自己做阿媽,對住BB講『我係你媽媽』,講出口嗰下都覺得好怪。好多嘢都未計劃,BB床我都未買,仲有兩個月就到,而家執緊屋清空位置放BB嘢,又要有姐姐幫手,添置BB要嘅嘢,下個月先再算。」朋友亦提醒她不要給自己過多壓力:「朋友話唔使太過專注同期望,要放鬆啲,錯過咗BB第一次行路,仲有好多第一次,唔使覺得錯過咗,畀壓力自己每分每秒喺佢身邊,其實做到就做。」她指丈夫到時候會陪伴一起入產房,不過就笑言會間中幻想臨盆一刻,但想到會痛便嚇怕:「聽朋友講或者上網睇,都驚嗰種痛係點。我仲有睇書,講到前期身體變化,去到中期會點,臨生會遇乜問題,講到痛我就唔敢睇,覺得恐怖。驚嘅,話唔驚就假!」

佢係一個人,有自由喜惡

有很多家長對兒女充滿期望,未出世已考慮到小孩要報讀哪一間幼稚園,幫兒女規劃前途。韋羅莎跟丈夫雖然各有育兒理念,但她覺得最主要語言教育,因為韋羅莎的父親是西班牙人、母親是台灣人,所以從小已懂兩種語言:「暫時我係諗自己家人點教我,我想用同一套,語言行先,想佢講到我哋講嘅語言,Daddy主力講廣東話,我講英文、國語,台語都可以教埋,希望佢講到我哋識嘅語言,我細個長大都係咁,對住Daddy講英文,媽咪講國語,我覺得幾好,自細有咁嘅訓練。」

韋羅莎希望小孩能順其自然地成長,故不會太苛求:「我冇諗咁遠,到佢咁上下大佢有自己思想,有自己嘅選擇,佢係健康已係好大祝褔。冇諗要夾硬逼佢做啲乜,佢係一個人,有自由喜惡,冇理由因為我係你父母,就必須要佢點樣做,唔應該係咁。細個父母任由我發展,冇話要我做醫生、律師,Daddy話『You can be whatever you want to be』 ,只要想做就去做。」從事藝術的她,小時候沒有刻意培訓,但遺傳了父親的表演細胞:「爸爸係表演者,好鍾意音樂同跳舞,屋企成日都有音樂,佢會捉住我哋一齊跳舞,佢會set燈,等我哋做騷或者行catwalk,屋企有假髮,Daddy覺得好有趣所以買,我感染下都變成咁,嗰陣我只係得4歲,佢好享受呢種表達,屋企人有乜就講,佢係西班牙人好熱情,我吸收到呢啲嘢,吸收呢個性格。」

望家庭與舞台能同時兼顧

熱愛舞台的韋羅莎,坦言不希望做全職母親,照顧小孩之餘,亦想有自己的事業:「生完我繼續想做,做到就做,始終我好鍾意自己嘅事業,唔會生咗就唔做只係湊B,可能會好難但想兼顧到,有同先生傾,分工安排時間,唔想只係畀工人姐姐湊。BB出現係突然嘅禮物,唔希望佢嚟咗就所有嘢變晒,雖然會有變化,但希望有平衡,安排到時間做我想做的嘢。」她自言對舞台劇情有獨鍾,熱愛舞台的她,覺得雖然在演戲,但從學習演技開始,同時間學懂做人和處事。

攝影:沈健程

撰文:王連連

