向來愛出風頭的林作終遇上天敵，有「百億富三代」之稱的鍾培生因不滿被他抽水，向他連番挑機，觸發一場擂台隻揪事件！鍾培生向林作下戰書：「我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬。」林作即反擊話給對方200萬「你畀我打一鑊」。昨日林作回覆《蘋果》表示正考慮是否迎戰，並口硬道：「驚佢有味咩！」鍾培生則指：「佢有鬼200萬！」

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林作日前於fb帖文稱需要為保險團隊籌100萬請人，不惜割愛出售名牌西裝；剛巧鍾培生近日接受傳媒訪問，透露自己每年都會用100萬去回饋其YouTube頻道會員，金額不謀而合，林作在有關報道下留言：「抄我100萬？」結果惹怒鍾培生，他隨即在Ig Story點名向林作下戰書：「我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬，你輸咗我都畀30萬你。」事件連日發酵，林作在Ig貼出一張練拳照，寫下：「驚都未驚過，我打開！」之後再出帖稱需眾籌70萬，如果成功：「到時，同佢死過！」但未留下收款方法，鍾培生即改口：「港幣100萬我輸贏都畀你，我𠵱家book場搵製作同寫合約。」

已備大叠金牛

昨日凌晨林作以影片回應：「我畀200萬港紙畀你，你畀我打一鑊。」鍾培生昨午即拿着大叠「金牛」放上網：「林作呢度100萬你簽咗就係你嘅，我本身唔識你，你零誠信令我睇唔起你。」並指如果打得成，「會係近年來香港人最開心嘅事。」林作昨日回覆《蘋果》表示仍在考慮中：「佢日日練，我冇練過，咁業餘，不過驚佢有味咩，係咪先。𠵱家有幾個師傅（練拳）話想幫我搞，但我未答佢哋。」鍾培生則說：「我唔會同呢個人個名擺埋一齊，如果擺埋一齊，就上擂台，因為擂台人人平等。」不過有指鍾培生曾參加業餘拳擊賽，他說：「其實我打咗兩、三年，都係打業餘慈善賽。」

對於林作反指給他200萬，鍾培生帶點不屑說：「佢之後又乜又物，瀨落阿媽度，瀨落姨媽姑姐度，又話唔Q打，咁就話攞番200萬出嚟？第一，佢有鬼200萬咩；第二我當你真係有，我咪同你傾囉，第一個回合我唔還拖任你打，第二個回合先『𡁻』你囉，你要戴頭盔咪頭盔，安全嘢可以傾。」鍾培生認為花費100萬也是值得，如成事會否開直播？他說：「佢肯打先講，佢肯打就乜都有得傾。」林作昨日傍晚再於fb留言：「我出100萬現金過佢同我做場辯論，佢又會唔會夠膽應約？」

質疑林作誠信

鍾培生透過公關公司發聲明，指林作曾寫道如果籌到70萬，便與他「死過」，之後鍾培生肯多付70萬，林作卻沒有應承打擂台：「本人對林作的誠信極度質疑。百萬現金、場地及合約已備，本人承諾首回合亦不會還手，保險業向來以誠信為本，本以為保險從業員的林作可以言而有信，上擂台一戰。」

鍾培生是富三代，祖父為「工廈大王」鍾江海，家有百億產業，大學畢業後創辦香港電子競技有限公司，2017年公司估值逾億元，並於2018年入選福布斯亞洲「30位30歲以下精英」。熱愛打拳的鍾培生，曾拍片公開其豪宅內部，花園設有自家擂台，邀請過亞洲拳王潘啟情到訪練拳。鍾培生過去經常因各種事件上新聞，2017年旅發局舉辦電競音樂節，他受訪後被林建岳控告誹謗。去年年尾於灣仔一青年駕駛「P牌」福士私家車，疑入錯後波，高速猛撼後方一輛紅色法拉利，車主就是鍾培生。鍾培生曾與蔣家旻及陳婉衡傳緋聞，又被指與去年落選港姐陳煦凝拍過拖，他近半年亦積極搞YouTube頻道拍片。