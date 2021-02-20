21歲日本男星岡田健史具備高質條件，靠靚仔外型成功上位，而且才華洋溢，不時在IG公開繪畫天份，而他入行兩年多已接拍逾10部影視作品，演技亦進步神速，絕對是日劇男神的接班人。

岡田健史甫出道已跟當紅玉女有村架純合作，在2018年日劇《中學聖日記》中上演師生戀，近年他與青春女星濱邊美波似乎十分有緣，做完廣告拍檔後，在熱播新劇《我家女兒無法談戀愛》中更擦出火花，岡田健史扮演一位外表時尚的大學生，實際其內裏是個御宅族，而劇中更不乏內心戲，最新一集更散發出暖男本質，雖然收視未算理想，但岡田健史的表現卻教觀眾另眼相看。

《我家女兒》於當地播至第六集，除了首集取得10.3%收視外，隨後五集也徘徊在8%，六集平均收視暫時為8.68%，岡田健史為救收視也有出一分力，他在劇中上演一場出浴戲，赤膊上陣晒鮮肉，僅用毛巾包裹下半身跑進房間，令fans大讚誘惑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！