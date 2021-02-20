新戲《金手指》舉行的發佈會非常墟冚，除了擔正的劉德華、梁朝偉，還有任達華、方中信、姜皓文（黑仔）、陳家樂、周家怡、白只、太保、岑珈其、朱鑑然、胡子彤、林耀聲等。電影以7、80年代做背景，任達華透露4月會入組開工，方中信則說：「故事都幾特別，80年代同而家嘅社會氣氛係完全唔同，導演肯寫呢個劇本，喺咁艱難嘅情況下，都有老闆投資，因為所有景要搭過晒，真係幾用心去做。」

面對兩大影帝梁朝偉和劉德華，陳家樂坦言小鹿亂撞，他笑說：「我同梁生多啲戲，真係第一次見佢，有種心跳感覺，導演叫我千祈唔好驚，一驚就輸㗎喇！又唔係有壓力，係一種期待，我係睇住佢哋嘅電影一齊長大。」家樂指早前已在天台進行拜神儀式，他續說：「佢哋兩個行埋一邊對住咁傾偈，好有《無間道》感覺，我勁想影低呢個鏡頭，但我唔敢影。」

周家怡透露與劉德華的對手戲較多，但見到兩大影帝少不免會心跳加速，她笑言開工時能夠淡定一點。就連多次與劉德華拍檔的黑仔，亦謂感到很大壓力：「好開心可以同梁朝偉、劉德華合作，對住佢哋有唔同嘅演出方式，不過好大壓力，因為好少機會可以同呢啲cast演出，好興奮。」對於黑仔有份演出的電影《拆彈專家2》反應很好，他說：「大家都忍咗好耐，《拆彈專家》呢套戲都好特別，帶畀我喺香港同馬來西亞第一個獎。」

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