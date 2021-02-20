34歲日本女主播田中美奈實轉型做演員，憑住首本寫真集《Sincerely yours...》榮升新一代性感女神，大賣47.2萬本成為去年最高銷量的寫真集，風頭一時無兩。

田中美奈實爆紅藝能界，她獲邀客串長瀨智也主演、鬼才編劇宮藤官九郎炮製的新劇《我家的故事》，其村姑look經已曝光，將在下周五播出的第6集中登場。

田中美奈實紅得發紫，既是廣告界紅人又活躍公仔箱，她日前有份主持的清談節目上講起圈中潛規則。節目中，田中美奈實向拍檔長谷川京子、西野七瀨自爆，當年做主播時曾被傳與製作人上床，她表示：「我當時因為太激氣，調查後找出造謠的人，要對方不要再亂說話，才平息這些沒有事實根據的傳聞。」她指當主播時，因為獲安排在多個節目中固定演出，閒言閒語自然傳開，那時最常被說她是靠陪瞓來換來演出機會。長谷川京子聽到後也不吐不快：「我也碰過很多類似情況，20幾歲時就常被說我跟某某交往，所以才有機會主演日劇，如果很在意這些八卦傳聞的話，應該早就被氣死。」

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