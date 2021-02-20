張繼聰與老婆謝安琪育有一對仔女，分別是現年13歲張瞻與3歲囡囡張靖，阿聰除了不時出招冧老婆，也勁冧囡囡，成日想錫錫，可惜不斷遭到拒絕，他在社交平台晒出一張剃了鬍鬚的照片，表示：「之前唔畀我錫，話啲鬍鬚好拮……得！今日完成工作之後，剃晒佢，諗住今次掂啦？點知依家又話唔錫得，因為冇鬍鬚好核突。我……真係壞過凱婷，不過都好嘅，起碼識諗計耍走啲男仔。」

隨後見謝安琪留言：「咁叻嘅小朋友，係咪似佢媽咪？」張繼聰則回覆笑說：「有冇人對我嘅鬍鬚表達過同情？」不過意外驚喜係不少網民留言，讚他貼出的一張用手掩嘴側面照，貌似日本萬人迷木村拓哉，連商台DJ當奴和傅珮嘉亦如是說，亦有網民搞笑留言：「我睇嚟睇去都係覺得似林峯」。

其實阿聰已經不止一次被指似日本藝人，之前有日本演員賀來賢人在劇集《上京痞子田中》中的爆炸頭宣傳照，連阿聰本人都認錯係自己，果然影相角度真係好重要，張繼聰都可以變木村和林峯。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！