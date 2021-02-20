邵仲衡（大佬孝）與歌手兼排舞師王漢勛（Dave）今日到將軍澳的「膳心小館」擔任一日店長。大佬孝謂「膳心」是少數成功又做得好的香港製造社企，問他有否想過加盟或再開展生意？他說：「唔好加盟嘞，老闆要幫手咪盡量幫手，你知而家香港嘅情況幾咁『前途光明』㗎啦，好多嘢瞬息萬變㗎嘛，就好似臨老先睇吓點去適應環境，而家環境幾咁液態化，生意就唔想做嘞，有意義嘅嘢一定唔托手踭。」

提到瞬息萬變的社會，最近千方百計要求市民使用安心出行程式，引來迴響，大佬孝說：「我又唔係咁反對，如果經過好多IT專業分析過係好多漏洞嘅，香港嘅情況睇，你自己覺得有問題就應該知道點做，呢個都係一個市民責任嚟。如果有人心懷不軌，點都避唔到，正所謂道高一尺，魔高一丈，掉轉頭魔高一尺，道都可以高一丈。我自己有裝，至於點樣裝，而家都有好多方式，本身我又好鍾意睇戲，做吓呢啲都好緊要，喺一個空間密閉，幾百人坐喺度兩粒鐘，市民都應該做嘅。」

至於會否打疫苗？大佬孝則有所分享：「呢方面我有啲經驗，喺英國嘅媽咪都打咗，佢係第一批打嘅，而家第2針都打咗，佢超過80歲嘅，係打輝瑞，佢身體都冇乜特別反應嘅話，我諗我都冇啩，我會接種。」衞生署今日凌晨出稿，指科學委員會提到現階段的疫苗接種計劃，短期內未能達到群體保護。

剛忙完新片《正義迴廊》拍攝，大佬孝正開工拍攝馬來西亞電視台Astro跟香港電視台合作的一部連續劇，對手包括「鬼王」潘紹聰，檔期已排到年尾，新一年有好開始：「我真係好感恩，有幾多我喜歡嘅project搵我，盡量做囉，你知而家香港環境幾咁有趣，又有英明領導帶領我哋，過關斬將呀嘛！柳暗花明又一村呀，哈哈哈！」

下星期三（24日）是大佬孝的57歲生日，他現埸獲粉絲送上一幅親手畫的頭像畫作禮物，大佬孝笑言不想再提生日，因為又老一歲，問他生日願望，他說：「希望可以早啲通關，大家困咗成年好悶呀！」

Dave撐城嫂熱心跳舞

另外，Dave跟此店甚有淵緣，大家經常合作，他更被膳心小館的善心打動。Dave是城嫂方媛的排舞師，早前方媛的舞技被網友勁彈，指她四肢不協調，Dave卻為對方抱不平：「佢真係一個好勤力嘅女仔，佢啲跳舞片畀人衝擊得好緊要，我成日覺得係為鬧而鬧。佢因為要照顧屋企，唔係上得多堂，一星期只係一、兩堂，佢練到完整嘅舞步已經好犀利，佢係勁有心嘅，跳到連腰都痛，希望大家多啲鼓勵佢。」

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