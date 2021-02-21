25歲英國女星愛瑪歌連（Emma Corrin）在Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）中飾演戴安娜成功上位，她更入圍即將舉行的第78屆金球獎頒獎禮，越級爭奪電視劇組別的戲劇組最佳女主角寶座。

《王冠》在今屆金球獎中獲提名六獎，除了獲戲劇組最佳劇集提名外，今季新加入愛瑪歌連飾演的戴妃，跟奧莉花高雯（Olivia Colman）飾演的「事頭婆」英女皇爭奪戲劇組視后，令頒獎禮也上演皇室婆媳大戰。

愛瑪歌連走紅後機會不絕，她成為Miu Miu代言人外，片約及工作也接踵而來，戴妃一角為愛瑪換來名成利就。愛瑪歌連活躍社交網，今日她上載兩張自拍照，竟穿上日本動漫風衣服，眼利網民即發現衫上的動畫人物正是經典作品《小甜甜》主角，獲得大批支持者留言大讚可愛，連《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）女星莉莉歌連斯（Lily Collins）也在IG讚好。

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