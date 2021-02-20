過去在上環經營私房菜的吳啟明，因受肺炎疫情影響，去年忍痛結束經營3年的餐廳「慢煮兩餐」，最近他在YouTube開設頻道分享自彈自唱作品，吳啟明並非計劃重投娛樂圈，反而計劃將飲食生意東山再起，愛好音樂與烹飪兩種藝術的吳啟明笑言，好友給他外號「音樂廚神」，也許會成為其新寶號。

吳啟明月前開設一個YouTube頻道「It Might Be You或許是你」，每星期也會分享其自彈自唱片段，吳啟明說：「大概9個月前，只係買咗幾盞燈，影住自己彈琴唱歌，擺啲片喺YouTube，之後我睇過日本、韓國、美國歌手啲自彈自唱片段，我感到少少自卑，都係決定唔拍。」

音樂、煮食都係藝術

幸好身邊有良師益友，吳啟明的鋼琴老師就鼓勵繼續，吳啟明再說：「佢畀咗Brian McKnight自彈自唱好勁嘅片我睇，又畀咗攞7次格林美音樂獎嘅David Foster我睇，老師同我講如果全世界人睇咗佢兩個嘅片，咁就冇人再拍，咁就冇晒其他藝人，我諗又係喎，我又唔係為咗賺錢。拍片純粹係娛樂，廚藝方面想做到一啲成效，音樂純粹係分享，我係老人家，唔會再出碟，我知音樂係冇分年紀，但我只係想分享。」吳啟明表示，不會投放太多資金拍，只會簡單用手機低成本創作，不想有任何負擔。

彈鋼琴有板有眼的吳啟明，年輕時已愛聽音樂、玩結他，他說：「我大個就鍾意彈鋼琴，彈琴下好多苦功，大個之後學係好難，我好懶，一個星期都練唔到一次琴，最近拍片先至有勤力練。」他指有朋友給他外號「音樂廚神」，認為隱世廚神滿街也是，但「音樂廚神」卻更切合他。去年結束私房菜生意，吳啟明表示：「我係鍾意廚藝同音樂，我搞完一輪餐廳後發覺，我唔鍾意營運管理，我想做嘅係廚藝，我唔會再開餐廳。」

定價親民唔怕蝕

話雖如此，並不代表吳啟明不再涉足飲食業，他反而去蕪存菁，做得更精準，他說：「我真目標係online delivery，訂購我啲產品，然後送去你屋企，而家已經簽咗工場，請晒所有嘅人，包括營運總監、網上銷售、KOL，全部準備好。好快可以訂購我嘅產品，其中主打推出『香蔥鹽焗雞』，鹽焗雞本身係冇蔥，我研發到好juicy（多汁），KOL已經拍咗片，係我最近研發、好滿意嘅菜式，係第一道招牌菜。」面對疫巿經濟蕭條，吳啟明指新的營運方式絕對適合現有的巿道，他說：「除非忽然冇咗疫情，我相信生意額唔會冇好多，因為大家習慣網上買。」

在新投資飲食項目，吳啟明只參與設計新菜式及宣傳，他說：「我係間公司最主要投資者，但我唔參與營運、買貨，我主要做設計菜式同宣傳。暫時灣仔、九龍城、元朗，各有製作及銷售點，可以自己提貨或送貨。其實所有嘢準備好，只係睇吓幾時做宣傳，有定單就可以送貨。」吳啟明透露，其招牌雞暫定388元一隻，自取有折扣，開始時每日只會製作100隻，即每個銷售點只會賣30幾隻，他說：「定價非常貼地，想大家可以享用我嘅美食，目標係18區，每區有1個銷售點。」

啟明指提供優質食品不容易，他經過不斷測試研究，終於解決所面對問題，現在正研發更多產品，啟明指今次投資不多，大概百多萬。對於會否再用「慢煮兩餐」命名，他說：「應該唔會，因為冇乜涉及慢煮，唔好呃人。可能用傳媒送畀我個名，『隱世廚神』，做廚唔係我夢想，係興趣，如果冇興趣就唔會搞，我越搞越開心。」吳啟明指下廚是他的興趣，暫時也不會放棄。

現年57歲的吳啟明，所做皆是自己喜歡的事，所謂有錢就任性，他笑說：「我唔明你點解話我有錢，我其實唔係有錢，我只係做我自己鍾意嘅嘢。我覺得有錢反而會發財立品，少啲任性，我唔係有錢佬，我冇經歷過，如果畀我有錢，我會低調的、發財立品，唔做咁多任性嘅嘢。」

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