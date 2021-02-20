現年41歲的歐倩怡日前在社交網上載戴四方帽的照片，宣佈以一級榮譽考獲食物及營養學榮譽理學士，卻遭網民質疑她當年會考得五分仍可讀大學，留言暗示她靠老公關係才拿到學位。

畢業做註冊營養師

歐倩怡昨日回覆《蘋果》時，透露之前先報讀基礎文憑課程，才再進修營養學相關的高等文憑課程，學士學位得來不易，她說：「我一直喺港大part-time讀營養學，讀咗好多年，其間有去讀商科Degree、又去城大讀心理學，仲學埋打鼓。𠵱家再進修體育及運動營養碩士，畢業後可以做註冊運動營養師。」

仔女大晒唔使照顧

歐倩怡自言現在三棲發展，最近已簽約新公司，打算復出幕前，她說：「我𠵱家好似打緊三份工，讀Master、入返娛樂圈，𠵱家仲係一個營養學家嘅實習生，生活好充實。」問到她忙於工作，一對子女有否人照顧？她說：「小朋友啲功課我都跟唔到，大仔13歲、細女10歲，佢哋都讀國際學校，英文仲叻過中文，所以喺屋企爸爸都堅持『對住我要講中文』，哈哈。」早前歐倩怡與馬天佑合作，翻唱歐倩怡於1997年的經典動漫《櫻桃小丸子》的片尾曲《問題天天都多》，其MV在網上反應熱烈，似乎她已為復出作好準備。

歐倩怡於1996年參加新秀歌唱大賽，簽約華星唱片入行，其後拍旅遊特輯時邂逅郭晉安，兩人於2006年結婚並誕下一子一女，同年她拍畢劇集《女人唔易做》及《心理心裏有個謎 》後，歐倩怡便淡出幕前專心相夫教子，每日管接管送，成為子女的御用司機。