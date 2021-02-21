TVB人事變天，曾志偉踢走何哲圖掌管音樂事務，余詠珊被調離綜藝節目，志偉上任後的首要重大任務，就是要跟四大唱片重修舊好，事關大台自從跟四大反面後，近年勁歌金曲頒獎禮變星夢annual dinner，淪為笑柄，反而ViuTV不但綜藝節目《全民造星》做得有聲有色，成功捧紅姜濤和MIRROR多位成員，而且音樂節目《Chill Club》更贏盡行內和行外口碑，志偉要幫大台音樂節目救亡，惟有向四大唱片埋手，希望雙方破冰，而四大之中，擁有最多歌手的是環球唱片，日前環球接受《蘋果》訪問，坦言有合作機會，明幫志偉摑何哲圖和余詠珊一巴。

環球香港董事總經理黃劍濤表示：「等志偉忙完再傾番合作，其實同志偉咁多年朋友，所以合作機會係有，問題唔大，同埋希望TVB會開放大門。」環球唱片擁有天王天后級歌手，包括志偉的老死譚詠麟、張學友、陳奕迅、陳慧琳、陳慧嫻、盧冠廷、梁詠琪、 Gin Lee、AGA等，如果環球和大台破冰，即意味着志偉的老死阿倫會再亮相大台，志偉、阿倫和陳百祥同聲同氣，在圈中有「福祿壽」之稱，大台公告志偉上任之日，阿倫就在微博晒兩人合照恭賀。

雖然志偉在圈中人緣廣，但並非音樂人出身的他，一定要搵行內人撐，當然向老死阿倫的唱片公司埋手，事關志偉在圈中多年，人脈甚廣，與四大唱片的關係好好，估唔到志偉上場不足一星期，已拆掂四大破局，《壹週刊》報道指本周三，大台與四大唱片舉行破冰記者會，之前被余詠珊踢走的鄧智偉，亦被志偉召喚回巢重掌音樂總監職位，《蘋果》向環球高層黃劍濤查詢是否與大台破冰，他表示要明天（星期一）才回覆。

2009年，由環球、華納、SONY和EMI組成的香港音像聯盟（HKRIA），因歌曲版權收費問題與TVB反面，導致四大唱片歌手拒簽TVB，全面退出「十大勁歌金曲頒獎禮」；而2011年環球唱片收購了EMI，故HKRIA目前成員有環球、華納和SONY三間唱片公司。

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