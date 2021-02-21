由羅守耀投資兼執導的懸疑電影《被消失的兇案》，今日於荃灣舉行開鏡拜神儀式，出席演員包括洪天明、陳靜（DaDa）、任達華、邵美琪（Maggie）、張兆輝、林雪、車婉婉及何華超等。洪天明在戲中飾演爛面並且患有嚴重類風濕關節炎及濕疹的角色，與同住劏房每日被丈夫虐打的陳靜（DaDa）培養出感情。

DaDa在戲中被飾演其丈夫的何華超虐打，DaDa說︰「每場戲都畀人打，有啲畫面係要真打，自己成日都做一啲好慘嘅角色。今次同洪天明一齊去探訪類風濕病患者，了解佢哋嘅苦況。」洪天明飾演爛面角色，每日都要花2、3小時化妝，天明表示自己本身皮膚容易敏感，所以都要小心處理。他透露與DaDa入行時已認識，但今次是首次合作，對於二人有否親熱戲，天明笑言︰「原本有，但係老婆反對。」

此外，對於曾志偉重返無綫任高層，天明說︰「志偉宣佈嘅前一日有同我哋講，如果適合我哋就會返去幫手，我離開咗TVB大概2、3年，但志偉叫到，兄弟姊妹一定會一齊返去幫手。」天明早前離港8個月工作，最近才返港，他說︰「最近幫爸爸（洪金寶）設計一個洪家班品牌，有啲係醫藥產品。」

而任達華與邵美琪是經典電影《PTU》系列拍檔，今次再飾演警察，任達華回想2003年開拍《PTU》時，一拍便3年，他說︰「當時杜琪峯嫌Maggie肥得豐滿，唔連戲，要佢返去10日唔准食飯，我哋就停工等佢。」邵美琪說︰「嗰陣真係唔識要顧及連戲，之後當然要聽話去做。」

現年65歲的任達華表示，1976年他入行飾演CID警察，今年再飾演警察，感受很深。張兆輝今次因為演老差骨角色要增磅，他說︰「畀老婆話我而家肥到似咩？導演要我肥，但老婆就想我瘦，我只能夠話角色需要，會就住肥。」張兆輝早前拍攝一場開槍戲份，因反應彈太近耳朵，槍聲令其耳朵受傷，張兆輝說︰「 頭幾日感到個頭赤痛，出現耳鳴，而家好番，有今次經驗，下次都會帶耳塞保護。」

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