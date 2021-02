梁朝偉闊別香港影圈三年,終於回歸跟劉德華再度合作拍攝莊文強執導、以反貪為題材的新戲《金手指》,兩大影帝聚首即成影圈大事。昨日偉仔和華仔等在尖沙嘴出席記者會,兩人對新戲內容一概保密,但透露角色亦敵亦友,華仔甫看劇本更指角色非偉仔莫屬,偉仔則坦言十分期待兩人正邪交戰的對手戲。

兩大影帝梁朝偉和劉德華繼2003年的《無間道III》後,相隔18年再度合作拍攝以70、80年代為背景、反貪為題材的新片《金手指》,旋即成為城中熱話。新戲昨日在尖沙嘴戲院舉行記者會,同場有任達華、蔡卓妍(阿Sa)、方中信、錢嘉樂、姜皓文及周家怡等強勁陣容。戲院在大前日重開,因此院商做足防疫措施,入場人士除了要掃描「安心出行」或填寫個人資料,現場又設有「智能測溫消毒通道」,在場每位記者也獲派快速測試包,以防萬一。

拍完《尚氣》未有休息

偉仔和華仔聯同英皇老闆楊受成、導演及編劇莊文強、監製黃斌、阿Sa、任達華及方中信,在台上進行打手印儀式及接受傳媒訪問,眾人同樣做足防疫措施,除華仔戴上外科口罩外,其他人都戴上透明口罩。偉仔和華仔異口同聲表示被精采的故事而吸引,闊別香港影圈三年的偉仔更說:「同大家再合作感覺好親切,尤其係同華仔,由電視合作到電影。」偉仔及華仔相距18年才再合作,兩人表示很開心,偉仔說:「演員同演員之間係經過好多次合作先有默契,但我哋仲未拍到我哋啲戲,我覺得會同以前一樣,好好玩同好期待。」

不過二人對戲中的角色及劇情皆守口如瓶,莊文強只形容兩人角色亦敵亦友、亦正亦邪,偉仔說:「其實今次算係《無間道》嘅調返轉,文戲多啲,總之劇力萬鈞。」今次再度合作,覺得對方有甚麼改變?偉仔向華仔大送高帽:「我平時好少同同事見面,我一直好佩服華仔,覺得佢好用心,我一直有睇華仔啲戲,覺得有嗰份熱誠,由第一次合作、1982年《獵鷹》開始,呢樣嘢係佢一直都冇改變。」偉仔去年完成Marvel的華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings)後,原來一直未有時間休息:「因為疫情關係,搞到10月幾先返到嚟,返到嚟就同莊文強研究呢部戲,跟住我又返咗去上海同北京做宣傳,返到嚟新戲開工。」

阿Sa想被偉仔電親

華仔在受訪時則說:「我一收到劇本,睇完就覺得我嘅對手應該係梁朝偉,果然係佢,別無他選。」而對於偉仔表示有睇自己的作品,華仔表示:「我都有留意大家嘅作品﹐我反而想跟佢學滑水。」談到主演的《拆彈專家2》大前日戲院重開首天上映,票房收117萬元成為單日票房冠軍,華仔說:「今次開返戲院𠵱家仲係50%(入座率),希望越嚟越好,好多戲因為疫情關係而延期,𠵱家會有更多唔同嘅選擇,但大家都要好好保護自己去睇戲。」

阿Sa指自己首次與偉仔合作,笑言想被對方的電眼「電親」。至於怎樣打動偉仔和華仔接拍新戲,莊文強笑言:「打畀佢哋傾吓,約出嚟見吓面。」電影投資費高達三億五千萬港元,莊文強表示單是搭景及演員片酬都各佔一億多,至於哪位演員片酬最高,黃斌未有正面回答:「呢個要問返楊生(楊受成)。」