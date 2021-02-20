梁朝偉闊別香港影圈三年，終於回歸跟劉德華再度合作拍攝莊文強執導、以反貪為題材的新戲《金手指》，兩大影帝聚首即成影圈大事。昨日偉仔和華仔等在尖沙嘴出席記者會，兩人對新戲內容一概保密，但透露角色亦敵亦友，華仔甫看劇本更指角色非偉仔莫屬，偉仔則坦言十分期待兩人正邪交戰的對手戲。

兩大影帝梁朝偉和劉德華繼2003年的《無間道III》後，相隔18年再度合作拍攝以70、80年代為背景、反貪為題材的新片《金手指》，旋即成為城中熱話。新戲昨日在尖沙嘴戲院舉行記者會，同場有任達華、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、錢嘉樂、姜皓文及周家怡等強勁陣容。戲院在大前日重開，因此院商做足防疫措施，入場人士除了要掃描「安心出行」或填寫個人資料，現場又設有「智能測溫消毒通道」，在場每位記者也獲派快速測試包，以防萬一。

拍完《尚氣》未有休息

偉仔和華仔聯同英皇老闆楊受成、導演及編劇莊文強、監製黃斌、阿Sa、任達華及方中信，在台上進行打手印儀式及接受傳媒訪問，眾人同樣做足防疫措施，除華仔戴上外科口罩外，其他人都戴上透明口罩。偉仔和華仔異口同聲表示被精采的故事而吸引，闊別香港影圈三年的偉仔更說：「同大家再合作感覺好親切，尤其係同華仔，由電視合作到電影。」偉仔及華仔相距18年才再合作，兩人表示很開心，偉仔說：「演員同演員之間係經過好多次合作先有默契，但我哋仲未拍到我哋啲戲，我覺得會同以前一樣，好好玩同好期待。」

不過二人對戲中的角色及劇情皆守口如瓶，莊文強只形容兩人角色亦敵亦友、亦正亦邪，偉仔說：「其實今次算係《無間道》嘅調返轉，文戲多啲，總之劇力萬鈞。」今次再度合作，覺得對方有甚麼改變？偉仔向華仔大送高帽：「我平時好少同同事見面，我一直好佩服華仔，覺得佢好用心，我一直有睇華仔啲戲，覺得有嗰份熱誠，由第一次合作、1982年《獵鷹》開始，呢樣嘢係佢一直都冇改變。」偉仔去年完成Marvel的華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings）後，原來一直未有時間休息：「因為疫情關係，搞到10月幾先返到嚟，返到嚟就同莊文強研究呢部戲，跟住我又返咗去上海同北京做宣傳，返到嚟新戲開工。」

阿Sa想被偉仔電親

華仔在受訪時則說：「我一收到劇本，睇完就覺得我嘅對手應該係梁朝偉，果然係佢，別無他選。」而對於偉仔表示有睇自己的作品，華仔表示：「我都有留意大家嘅作品﹐我反而想跟佢學滑水。」談到主演的《拆彈專家2》大前日戲院重開首天上映，票房收117萬元成為單日票房冠軍，華仔說：「今次開返戲院𠵱家仲係50%（入座率），希望越嚟越好，好多戲因為疫情關係而延期，𠵱家會有更多唔同嘅選擇，但大家都要好好保護自己去睇戲。」

阿Sa指自己首次與偉仔合作，笑言想被對方的電眼「電親」。至於怎樣打動偉仔和華仔接拍新戲，莊文強笑言：「打畀佢哋傾吓，約出嚟見吓面。」電影投資費高達三億五千萬港元，莊文強表示單是搭景及演員片酬都各佔一億多，至於哪位演員片酬最高，黃斌未有正面回答：「呢個要問返楊生（楊受成）。」