現年29歲的「十優港姐」麥明詩 （Louisa）跟林作在2016年分手，雖然林作媽媽好想二人復合，但仔大仔世界，林作愛上裕美，還在除夕夜於美國猶他州的網上登記註冊結婚。近日林作因為一句抽水說話：「抄我100萬？」辣㷫百億富三代鍾培生，被挑機以100萬打擂台隻揪，就連麥明詩爸爸都在林作的Facebook留言：「打！應該幾好睇。」可惜雙方持續「口水戰」仍未開拖，但已有不少網民開盤買輸贏，還有網民大膽假設：「鍾培生係咪追緊麥明詩，所以想打林作！」

麥明詩已淡出娛樂圈轉投法律界，但大家依然好關心她的感情狀況，原來她已在蜜運中。早前有傳Louisa與任職飛機師的盛勁為（Keith）拍拖，二人稱呼對方是「好朋友」，但紙包不住火，日前《蘋果》讀者黎小姐透過「爆相爆片」分享，遇見麥明詩與Keith在西九海濱長廊野餐兼曬日光浴，非常浪漫。

麥明詩帶備酒杯去野餐

當日下午3時許，天氣乍暖還寒，麥明詩明顯經過悉心打扮，穿上吊帶小背心，戴住太陽眼鏡及束起秀髮，在微弱陽光照耀下更見清麗氣質。西九一帶有好多cafe，但Louisa和Keith寧願選擇海旁附近的大草地野餐，親親大自然享受「郊遊」樂趣；他們在一個有疏落樹蔭遮擋的位置落腳，放了一張地墊，還帶備酒杯，一邊飲酒一邊嘆小吃，其間有除低口罩。見Keith悠閒地赤住腳席地而坐，Louisa則含情脈脈望住對方，似乎有傾不盡的話題，黎小姐說：「個男仔都好大隻，好多嘢講，麥明詩大部份時間都係聽個男仔講嘢。雖然佢哋冇乜親暱動作，但麥明詩個樣好冧，明顯係一對情侶。」

被踢爆與Keith「蜜會」，麥明詩昨日回覆傳媒時未有否認對方身份，只說：「同朋友傾偈啫，呢排抗疫，多啲喺戶外。而家少去餐廳，比較麻煩，多謝關心。」問到有沒有留意林作與鍾培生的「百萬擂台戰」，及致電關心林作？她說：「冇關心，但期待成事。」至於網民猜想鍾培生因為想追她而想打林作，Louisa斷言否認：「同鍾生冇聯絡。」

盛勁為曾月入6位數

去年11月，陸浩明（6號）忽然在《#後生仔傾吓偈》節目上爆料，指現年30歲、任職飛機師的嘉賓Keith是麥明詩的緋聞男友，因疫情令公司倒閉，他不幸被裁走。但他透露做機師的4年間，月薪高達6位數，可說是筍盤一名，當時被追問與麥明詩有沒有發展空間，Keith面紅紅，謙虛指自己高攀不起女方。之後Keith參加無綫舉辨的《衝上雲霄大選》，並獲得亞軍，但至今仍未有工作。

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