由昔日金牌編劇北川悅吏子炮製的NTV電視台新劇《我家的女兒交不到男朋友》，請來「半澤直樹」堺雅人愛妻菅野美穗復出日劇界，起用搶手貨濱邊美波演出，由兩人扮演母女角色，可惜播出以來成績欠佳，除了首集取得10.3%收視外，隨後五集也徘徊在8%，暫時播出的六集平均收視為8.68%，又一次證明日本觀眾對愛情題材劇集已不感興趣，令紅極一時的北川悅吏子又再失威。

北川悅吏子於90年代編寫過多齣經典愛情劇，包括《愛情白皮書》、《跟我說愛我》、《悠長假期》、《美麗人生》等，故她又被封為「戀愛之神」，可惜純愛情節已在當地日劇界早已失靈，今次北川起用老中青陣容男星參演新作，《我家的女兒交不到男朋友》集合中村雅俊、澤村一樹、樂隊[Alexandros] 主音川上洋平及岡田健史合作，而繼BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》主角赤楚衛二客串後，今日宣佈好戲之人豐川悅司也會在即將播出的第七集中登場，扮演濱邊美波的生父角色，是豐川相隔16年再與菅野美穗拍檔。豐川悅司早在1995年已跟北川結緣，他夥拍常盤貴子的催淚劇《跟我說愛我》曾在亞洲區大受歡迎，至今已第四次接拍北川編劇作品。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！